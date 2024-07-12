淺水灣餐廳Amalfitana冰凍甜點樣本大腸菌群超標 食環署指示停售
撰文：何倩瑜
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食物環境衞生署食物安全中心今日（12日）公布，一個從淺水灣海灘道28號The Pulse L1樓105號舖Amalfitana抽取的冰凍甜點樣本中，被驗出大腸菌群含量和總含菌量超出法例上限，該食肆已按中心指示停售及棄置相關食品，中心正跟進事件。
食安中心表示跟進一宗相關食物事件時，從位於淺水灣海灘道28號The Pulse L1樓105號舖，食肆Amalfitana抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克四百一十個，總含菌量為每克十六萬個，超出法例上限。
發言人指，食安中心已知會有關食肆上述違規事項，該食肆已按中心指示停售及棄置相關食品。中心亦已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。
食環署提醒，根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於一百個大腸菌群或多於五萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量和總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。
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