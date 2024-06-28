日本森永嬰兒餅乾包裝袋內疑有動物糞便港台有售　食安中心籲勿吃

日本食物製造商森永製菓稱，6月28日起主動回狀約19萬件產品，稱其所生產的嬰兒餅乾（マンナボーロ）被揭個別包裝袋內疑有動物糞便。2款受影響產品「嬰兒粒粒餅包裝（原味）（36克）」及「嬰兒粒粒餅包裝（南瓜＆菠菜味）（31克）」。兩種產品都由日本進口，香港有售。



森永稱，，一名購買該產品的人士6月21日指出，袋子內有異物。6月26日，隨後的調查顯示，生產過程中可能混入一種疑似小動物糞便的異物。

被混入的小動物的糞便似乎是囓齒類動物的糞便。

日本東京放送公司（TBS）28日引述一名已買有關產品的顧客投訴稱，包裝袋內有疑似有有小動物糞便，大小為1厘米。

日本富士電視新聞（FNN）28日引述受影響顧客稱，袋子中的異物是黑色的塊狀物體。FNN在28日的報道中直接指出，產品是被老鼠糞便污染。

森永稱，目前沒接獲任何消費者健康有問題的報告。公司稱將繼續調查以確定原因並防止事件再次發生。

儘管森永擁有獨立的製造和包裝工廠，但目前尚不清楚異物是在哪個階段進入產品的。工廠的所在地亦未公開。

日本森永生產的嬰兒餅乾（マンナボーロ）被揭包裝袋內疑似有動物糞便，2款受影響產品「嬰兒粒粒餅包裝（原味）（36克）」及「嬰兒粒粒餅包裝（南瓜＆菠菜味）（31克）」。森永2024年6月28日宣布回收有關產品。（森永製菓網站）

呼籲市民不要食用兩款日本進口的餅乾，因為有關產品可能受動物糞便污染。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

中心發言人表示，接獲有關進口商通知，正回收上述產品，因為有關產品可能受動物糞便污染。中心得悉事件後，隨即聯絡有關進口商跟進。根據其提供的資料，該進口商已將所有受影響產品停售和下架，並主動展開回收。市民可於辦公時間致電有關進口商的熱線2487 3453，查詢上述產品的回收事宜。」

中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

受影響產品資料如下：

日本森永生產的嬰兒餅乾（マンナボーロ）被揭包裝袋內疑似有動物糞便，2款受影響產品「嬰兒粒粒餅包裝（原味）（36克）」及「嬰兒粒粒餅包裝（南瓜＆菠菜味）（31克）」。森永2024年6月28日宣布回收有關產品，圖為森永發布產品回收聲明附圖。（森永製菓網站）

產品名稱：嬰兒粒粒餅包裝（原味）

品牌：森永

來源地：日本

編碼：4902888973154

淨重：36克

此日期前最佳：2025年6月26日

進口商：JFC Hong Kong Limited

日本森永嬰兒粒粒餅包裝（南瓜＆菠菜味）（網上圖片）

產品名稱：嬰兒粒粒餅包裝（南瓜＆菠菜味）

品牌：森永

來源地：日本

編碼：4902888973161

淨重：31克

此日期前最佳：2025年6月27日

進口商：JFC Hong Kong Limited

台食藥署稱，6月28日有接獲日本森永發布的回收通知，經查詢發現台灣有6間進口商曾輸入該產品，而且還在效期內，合計231.92公斤。當局目前已聯繫進口商確認是否為涉案產品，倘若屬實，須作通報。