千の味刺身壽司專門店劍魚腩水銀超上限1.8倍　食安中心籲勿食用

食物環境衞生署食物安全中心今晚（2日）公布，透過恆常食物監測計劃，從一間名為「千の味刺身壽司專門店」的網上商店抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本的甲基汞含量為百萬分之一點四，超出法例上限的百分之零點五，超標1.8倍。汞即水銀，食安中心資料顯示，水中的微生物把汞轉化為毒性較強的甲基汞，再為水中的生物所吸收，積聚在食物鏈內。



「千の味刺身壽司專門店」一個進口劍魚腩刺身樣本被檢出金屬雜質甲基汞含量超出法例標準。（網上圖片）

食安中心發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規情況，並指令其將受影響產品停售及下架。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況，調查仍然繼續。

發言人表示，魚類中的汞主要為甲基汞。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力；一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。

中心的總膳食研究報告指出，體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高，例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等。較容易受汞影響的人士，包括孕婦及計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。