店舖盜竊首5月3678宗 　小偷超市扮掃自助機　「博大霧」偷走貨品

本港店舖盜竊案件錄升幅，今年首5個月有3678宗，較去年同期增一成。警方指，現時自動售賣機廣泛應用，大部分個案均發生在超市或時裝店等店舖，不法之徒會專登「掃漏」幾款貨品，或在掃瞄貨品後取消，裝作已「過機」，帶走貨品。



警務處防止罪案科交代店舖盜竊的最新趨勢。（董素琛攝）

在今年1月至5月期間，本港總共錄得3678宗店舖盜竊案，較去年同期的3288宗，上升近12%；被捕人數共有2250人，當中的150人為重犯者。店舖盜竊損失最大的案件發生在2月，犯案人為一名22歲男子，涉及兩支價值約13萬的洋酒。

蔡穎鈺指，店舖盜竊發生次數最頻密的地區依次為旺角、荃灣和將軍澳。（董素琛攝）

警提醒沒付費帶走商品均屬偷竊

防止罪案科陪訓及支援組總督察蔡穎鈺表示，常被偷竊的物品通常較為名貴、較易收藏或是二手賣出價格較好的商品。她續指，現時很多店舖都引入了自動售賣機，而大部分店舖盜竊個案均是發生在超市或時裝店等店舖，犯案人在一時衝動下以身試法，「特登有啲貨品係過唔齊機嘅，或者係過完之後撳返取消去偷取物品」。蔡穎鈺提醒，在離開商店後只要有任何商品沒有付費均屬偷竊，市民要小心勿誤墮法網。

警方提醒業界加強保安，可以使用防盜工具、閉路電視等。（董素琛攝）

警籲加強防盜保安 「偷嘢取易唔取難」

蔡穎鈺強調，警方會與業界保持溝通，交流防治手法，同時呼籲加強培訓員工。她又指，現時店舖運用了很多科技防止店舖盜竊，例如以電子鎖鑰鎖上產品，指「偷嘢好多時候都係取易唔取難嘅」。另外，防止罪案科亦設計了新的防止罪案海報，透過總區防止罪案辦公室分發給不同商舖放在店內，希望借此提醒打算犯案者偷竊的後果。