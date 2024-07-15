偷竊非因經濟困難？　警臨床心理學家分析　因衝動或心靈缺失犯案

本港今年首5個月的盜竊案錄升幅，外界很多時會將偷竊的原因，歸咎於經濟問題，然而事實卻並非如此。曾因店舖盜竊被捕的過來人阿玲（化名），丈夫有給予足夠生活費，無經濟困難，但事件卻揭示了阿玲的家庭壓力。



警方指出，偷竊犯案者並非專業犯案，不是靠偷竊維生；而是由於衝動或心靈缺失等因素下，在無計劃的情況下犯案；個別犯人會因成功偷走物品而感到興奮，形同吸毒一樣，強調「上得山多終遇虎」。



過來人無經濟負擔 卻因家庭壓力犯案

曾經捲入盜竊案、年約40多歲的阿玲（化名），育有兩名子女，她指丈夫長時間在外工作，兩夫妻甚少溝通，子女管教和照顧父母的重擔全都落在她一個人身上。阿玲的丈夫每個月都會給她足夠的家用以應付生活開支，不過，阿玲卻選擇偷取一百多元的日常物品，因而被捕。

葉志威希望透過解決偷竊人士背後所面對的困難來預防重犯。（董素琛攝）

善導會：協助同路人互相支援和幫助

事實上，這次並非阿玲首次偷竊物品，只是這次被捕令她的問題浮上水面。善導會法院社工服務督導主任葉志威指出，這是非一般大眾認知的情況，建議社會大眾多留意身邊的人。

葉志威又指，善導會會與沉溺性盜竊的人士一同找出背後成因，再針對成因解決問題，避免他們重墜法網。善導會及後會再透過治療性小組，讓他們找到同路人，互相支援和幫助。

葉志威又希望社會大眾多接受更新人士，「更新人士你點解唔可以比一個機會佢呢？人誰無錯，發生左嘅事係咪冇得返轉頭呢？呢個值得我地自己深思。」

馮浩堅指，大部分偷竊人士都不是基於金錢需要而去犯案。（董素琛攝）

警心理學家：事後發現沒後果 甚至產生興奮

警察臨床心理學家馮浩堅指，外國早有研究顯示，大部份偷竊犯案者都不是專業罪犯，不是為物品價值而偷竊，更多是出於一時衝動或心靈缺失而犯案。

馮浩堅續指，這類人初次犯事的時候並不是有計劃地去做，可能只是不覺意拿走了物品；但事後發現沒有後果，甚至產生會興奮的感覺。

偷竊或成情緒出口 如吸毒般的惡性循環

他比喻指，就如同吸毒一樣，犯人每次偷竊完後都會有興奮的感覺，但事後會感到後悔和自責，令情緒低下，因此又會再利用偷竊令自己產生快感，形成惡性循環。

馮浩堅指，此類人士患上抑鬱症或自殺的風險通常較高，呼籲他們尋求專業人士幫忙；又指「上得山多終遇虎」，呼籲他們勿以身試法。