再就業津貼｜即日起可登記 連續全職一年津貼2萬元 兼職有一半
撰文：江麗盈
出版：更新：
政府今日（15日）正式推出再就業津貼試行計劃，即日開始接受登記。任何連續三個月或以上沒從事任何獲酬工作、40歲或以上人士均可參與，連續全職工作6個月可獲最高1萬元的津貼，如連續完成12個月全職工作則可再獲多1萬元津貼，完成兼職工作的參加者則可獲發半額津貼。每名參加者在計劃的推行期間最高可獲20,000元再就業津貼。
+11
政府在去年的施政報告提出多項措施冀增加勞動力，包括推出為期三年的再就業津貼試行計劃，為連續三個月或以上沒從事任何獲酬工作、40歲或以上人士提供津貼，如連續工作6個月可獲最高1萬元的津貼、如連續完成12個月工作則可再獲多1萬元津貼，料可惠及6,000人。
勞工處今日公布正式推出計劃，並即日開始接受登記。計劃除了全職工作可獲津貼，當局也提到，完成兼職工作的參加者可獲發半額津貼。每名參加者在計劃的推行期間最高可獲20,000元再就業津貼。
處方指，聘請再就業計劃參加者的僱主可同時參加中高齡就業計劃，獲發在職培訓津貼，合資格僱主在中高齡就業計劃下可獲在職培訓津貼的期限，也會延長至6至12個月。
▼施政報告重點▼
+31