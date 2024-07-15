再就業津貼｜即日起可登記　連續全職一年津貼2萬元　兼職有一半

政府今日（15日）正式推出再就業津貼試行計劃，即日開始接受登記。任何連續三個月或以上沒從事任何獲酬工作、40歲或以上人士均可參與，連續全職工作6個月可獲最高1萬元的津貼，如連續完成12個月全職工作則可再獲多1萬元津貼，完成兼職工作的參加者則可獲發半額津貼。每名參加者在計劃的推行期間最高可獲20,000元再就業津貼。



再就業津貼試行計劃今日（15日）正式推出，即日開始接受登記。(資料圖片／盧翊銘攝)

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政府在去年的施政報告提出多項措施冀增加勞動力，包括推出為期三年的再就業津貼試行計劃，為連續三個月或以上沒從事任何獲酬工作、40歲或以上人士提供津貼，如連續工作6個月可獲最高1萬元的津貼、如連續完成12個月工作則可再獲多1萬元津貼，料可惠及6,000人。

勞工處今日公布正式推出計劃，並即日開始接受登記。計劃除了全職工作可獲津貼，當局也提到，完成兼職工作的參加者可獲發半額津貼。每名參加者在計劃的推行期間最高可獲20,000元再就業津貼。

處方指，聘請再就業計劃參加者的僱主可同時參加中高齡就業計劃，獲發在職培訓津貼，合資格僱主在中高齡就業計劃下可獲在職培訓津貼的期限，也會延長至6至12個月。

特首李家超去年10月25日到立法會宣讀任內第二份施政報告，提到推出再就業津貼試行計劃。(資料圖片／夏家朗攝)

勞工及福利局局長孫玉菡去年10月26日記者會曾稱相關政策是希望鼓勵有勞動力、但因各種原因無法投入勞動市場的市民重投工作，以填補現時的空缺。（資料圖片）

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