再就業津貼｜被問會否養懶人　孫玉菡：鼓勵有勞動力人士重投工作

施政報告2023周三（25日）出爐，推出多項津貼讓市民重投勞工市場。勞工及福利局局長孫玉菡今（26日）出席記者會回應「再就業津貼試行計劃」會否「養懶人」、即鼓勵中年人先辭職再申津貼時，解釋相關政策是希望鼓勵有勞動力但因各種原因無法投入勞動市場的市民重投工作，釋放勞動力以填補現時的空缺。



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待業3個月再重投職場滿1年40歲或以上人士可獲$2萬

施政報告宣布推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，待業3個月或以上，再重新投入職場滿1年的40歲或以上中高齡人士，可共獲得2萬元津貼。被問到津貼會否「養懶人」鼓勵中年人先辭職再申請津貼，勞福局局長孫玉菡稱相關政策是希望鼓勵有勞動力但因各種原因無法投入勞動市場的市民重投工作，「目的係希望佢做得耐就繼續做落去。」

孫玉菡：40至59歲女性勞動參與低

他透露，現時40至59歲中明顯見到女性勞動參與低，女性有69%比起只有男子有89%參與少足足兩成；而60歲以上整體參與勞動力只有24%，女性更低至16%。

至於領綜援就業殘疾人士每月獲額外500元津貼，孫玉菡表示，現時有6800人領綜援就業殘疾人士，目的是希望鼓勵更多殘疾人士工作，以關愛基金給予相關人士，「佢收取500蚊嘅資助，係唔會影響綜援嘅資格。」

首個社區客廳年底推出 設於深水埗福華街

另外，「社區客廳」將於今年底推出，孫玉菡透露，首個社區客廳設於深水埗福華街，是希望劏房居民花幾分鐘就可以步行過去，而社區客廳會開放到晚上10時，並設置多項設施如自助洗衣和共用廚房，以協助劏房戶，讓居民在社區客廳吃晚飯和洗澡後才回家，減輕生活上的困難。