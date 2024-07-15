創科署辦嘉許禮　表揚逾300名本港創科界代表揚威世界

創新科技署今日（15日）舉辦嘉許禮，表揚過去一年揚威海內外的香港創科界精英。活動以「香港創科成就 揚威世界舞台」為主題，祝賀超過300名本地創科界代表，包括知名學者、科研人員、機構及政府部門代表，讚揚他們為港爭光、向世界展示本港雄厚的創科實力、說好香港故事。



行政長官李家超7月15日在2024年創新科技獎項嘉許禮致辭。（政府新聞處圖片）

是次嘉許禮亦是慶祝中華人民共和國成立75周年暨香港回歸祖國27周年活動之一。行政長官李家超、中聯辦教育科技部部長王偉明，以及創新科技及工業局局長孫東等出席。

李家超在致辭時表示，獎項反映本港科研界獲得國際的認同，亦彰顯香港深厚的創科力量，政府會持續與各界全力合作，支持香港創科發展。

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過去一年，香港代表在於多個國際或內地創科比賽，又或展覽表現亮眼，例如愛迪生獎2024、全球百大科技研發獎2023，以及第49屆日內瓦國際發明展（發明展）等。其中在發明展更獲得破紀錄逾350個獎項，包括香港警務處及消防處獲評審團嘉許金獎。

此外，本地學者及科學家在國際知名獎項獲得多項殊榮，及對國家作出重要貢獻，當中包括中大副校長陳德章獲歐洲腫瘤學會「終身成就獎」、港大機械工程系教授岑浩璋獲光華工程科技獎等。