重置沙田污水廠入岩洞開支逾355億　議員：洗濕個頭只能含淚支持

政府向立法會交代搬遷沙田污水處理廠往岩洞的進展，尚餘工程包括於岩洞內建造和安裝污水處理設施，以便重置污水處理廠，按付款當日價格計算，估計需申請撥款156.5億元，目標在2031年騰出廠房現址，以騰空28公頃土地再供創科用途。整個重置項目開支總額達355.7億港元，選委界洪雯指此單一項目開支較發展洪水橋夏村項目更高，實屬天價；身兼鄉議局成員的選委界議員陳月明更形容：「（議會）洗濕咗個頭，只能含淚支持」。



沙田污水處理廠遷往岩洞後，可騰出約28公頃土地，主要作創科發展之用。（發展局網頁圖片）

發展局副局長林智文今（15日）在立法會發展事務委員會上匯報，項目顧問費及勘測工作核准工程預算約6.4億元； 第一階段工程的約20.8億元；第二階段工程的約140.8億元；第三階段工程的約31.2億元；連計約156.5億元的餘下的工程，總額是355.7億元。

洪雯指重置沙田污水處理廠的開支屬天價（黃浩謙攝）

選委界議員洪雯指，總計355億開支是天價項目，她並以洪水橋廈村新發展區為例，指重置污水處理廠的平開是洪水橋項目平整土地開支的十倍，即使計入興建主要道路接駁其他地區及食水污水等基礎設施，洪水橋項目總開支也只是315億元，仍較重置污水處理廠單一項目便宜。她指，過往財政充裕批出天價項目，若項目是在今日提交上立法會審批，一定投下反對票，希望局方審視未來有否節省成本的空間。

林智文說整個項目的推動在於重建排污設施，騰出28公頃的土地是附加好處（side benefit )，成本效益要考慮對整個城市布局的好處，渠務署署長莫永昌澄清洪水橋廈村是分階段推展，因應未來人口上升需要新的污水處理廠，315億的工程造價未包括新污水處廠的造價。

陳月明稱只能含淚支持涉重置沙田污水處理廠的撥款

陳明明：洗濕咗個頭 只能含淚支持

選委界陳月明亦說今次計劃申請撥款似：「洗濕咗個頭」，去到今日「所有議員只能含淚支持」，希望當局不要再斬件式提交計劃的申請撥款。林智文說是分階段申請撥款有好處，包括令價錢更準確和方便議會監察等。

沙田污水處理廠遷入岩洞時間表。（發展局向立法會提交的文件）

整項工程是上屆立法會於2018年批出，首階段工程於2019年2月展開。政府當年，第一階段工程於2022年4月竣工。第二階段工程下的主體岩洞建造工程於2021年7月展開，預計2026年大致完成，以容納在餘下工程下建造的污水處理設施。目標是岩洞污水處理廠可於2029年啟用，2031年騰出約28公頃的原先土地。