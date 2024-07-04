港產炒菜機械人遠銷美國日本　突破最難炒飯技術　明年投產3000台

港府近年積極推動創科，初創企業燧氏科技於2018年成立，目前已研發出炒菜機械人，可製作川菜、湘菜、意大利菜、日本中華料理等。董事長陳冠華透露，該設備已遠銷至日本及美國等地，最近亦突破最困難的炒飯技術，公司已租用荃灣佔地約2萬呎的廠房，預計可在2025年生產3,000台設備，為香港帶來1.6億元收入。



創新科技及工業局局長孫東今午（4日）參觀廠房，他對燧氏科技的成功感到欣慰，強調未來會加強支持，推動香港新興科技的發展。



目前香港廠房主要負責組裝。（歐陽德浩攝）

租用荃灣2萬呎廠房 料明年生產3千台設備

燧氏科技於2018年由港大教授陳冠華創立，為香港首家製造及研發炒菜機械人的初創企業，期望可解決香港及海外餐廳廚師荒的困境，實現「讓天下沒有難做的菜」。隨著設備的銷量急速增長，燧氏科技已租用荃灣工廈作為廠房，面積約2萬呎，預計可在2025年生產3,000台設備，為香港帶來1.6億元收入。

該設備由多台機械人，包括炒爐、雪櫃、調味汁機、炸爐等組成，只要經POS銷售系統或手機下單後，雪櫃會自動執拾食材，再自動傳到機械人處理。而設備可製作200多份菜單，包括川菜、湘菜、意大利菜、日本中華料理等，平均只花3分鐘便可成一道菜。

燧氏科技於2018年創立，為香港首家製造及研發炒菜機械人的初創企業。（歐陽德浩攝）

目標2028年收入20億元及年產量3萬台

陳冠華表示，目標2028年產量達至3萬台，帶來20億元收入，目前該炒菜機械人已銷售至香港、日本及美國等地，並正攻佔歐洲市場。他又指，全球發達地區的餐飲業面對人手不足，勞動力成本攀升等困難，而採用炒菜機械人，由下單到出品全程毋須人工參與，可節省約50%成本。

燧氏科技董事長、港大教授陳冠華。（歐陽德浩攝）

被問到研發炒菜機械人的困難，陳冠華便指，多達數千個零件，在廚房惡劣的環境下持續運行5年，為相當困難的技術。但隨著不斷研發，燧氏科技今年將推出第五代炒菜機械人，當中便攻克炒飯的難關，而未來亦會繼續研發新菜色，包括泰國菜等。

炒飯要每個飯粒全部打碎，然後要裹一層油，這個是很難。 燧氏科技董事長、港大教授陳冠華

創新科技及工業局局長孫東表示，對燧氏科技的成功感到欣慰。（歐陽德浩攝）

孫東料炒菜機械人可為本港餐飲業帶來新動力

創新科技及工業局局長孫東參觀廠房後表示，燧氏科技成立後歷經疫情等困難，如今終迎接勝利的曙光，是一個了不起的成績。他認為，科技可提升香港飲食天堂的美譽，相信燧氏科技可為香港的餐飲業帶來新動力。

孫東又指，特區政府對燧氏科技的成功感到欣慰，未來會對某些範疇加強支持，推動香港新興科技的發展。「我覺得這是一個非常好的成績，你看一個大學的教授，全部的產品都在香港設計，現在要製造。」