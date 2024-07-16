機場貨機爆胎｜民航處初步報告定義作嚴重事故　液壓系統突告失靈

上月17日，一架波音747-400F型貨機於機場出發後緊急折返，降落時爆胎導致北跑道停擺八小時、致186班航班延誤；特首李家超於翌日曾指機管局及民航處已要求航空公司提交報告，運流局亦會認真審視整個安排和提交的報告是否符合要求。



民航處（16日）今日發布初步報告指，事件屬多組液壓系統失效的嚴重事故，包括第9和第10號輪胎/輪殼/制動器、右機翼下部、前機身下部、以及右側機翼起落架輪艙內包括1、2和4號液壓管路在內的部件/系統。



上月17日早上約7時半，一架波音747-400F型貨機緊急折返，並在降落機場北跑道時爆胎，停留在北跑道上，令186班航班受阻。（何頴賢攝）

貨機當日可如常起飛 惟爬升後液壓系統突然故障

民航處報告提到，當日上午4時09分起，註冊號為 N406KZ、隸屬於美國阿特拉斯航空Atlas Air的波音747-400F 型涉事貨機，從香港機場飛往美國安克雷奇國際機場（PANC）；貨機機長已取得美國聯邦航空管理局的航空運輸飛行員證書，體檢報告為一級，並於同型號貨機有逾7483小時經驗。

貨機從機場的25L跑道起飛滑跑，加速至80節至100節之間時，飛行員感受到機身出現輕微偏航和震顫現象。但駕駛艙內未有任何表明飛機飛行能力受影響的警示或跡象，故如常起飛，起落架也按程序正常收起。

惟飛行約26分鐘後，當飛機爬升至初始巡航高度飛行高度層 Flight Level（FL）290時，EICAS4系統（發動機指示和機組告警系統）顯示「HYD QTY SYS LOW 1」（液壓系統油量低 1）的警告資訊。飛行員遂按相應檢查程序操作，並諮詢了阿特拉斯航空地面中心，機長最後決定折返香港機場。而為符合著陸重量限制，飛行員亦在與香港空管協調後，啟動燃油排放程序，並排放約80噸燃油。

機組人員通報空管後正常著陸 滑行過程再多兩組液壓系統失靈

飛行員在航班進近香港時通報空管，由於1號液壓系統失效，預計著陸後飛機將失去前輪轉向能力，因此需要牽引離開跑道。隨後貨機獲許可，使用儀表著陸系統（Instrument Landing System）在25R 跑道著陸，並在香港時間上午7時12分正常著陸，飛行員亦沒有報告任何失去飛機方向控制的情況。惟在著陸滑行過程中，2號、4號液壓系統的液壓液油量迅速降至零， EICAS系統亦發出相應警告資訊。

飛機在跑道停穩後，香港空管轉達在場機管局人員消息稱，輪胎處有煙霧冒出。飛行員確認刹車溫度處於正常範圍內，且未有觀察到其他危險情況後，關閉發動機並等待地面支援人員協助；由於情況並非緊急，飛行員當時沒有進行緊急疏散。

而檢查顯示，第9、10號輪胎已嚴重破損，輪殼有一部分丟失，第9號輪殼餘下部分亦受損嚴重。此外，右側機翼起落架（RH WLG）輪艙內的多條液壓管路被發現斷裂並穿孔。檢查亦確定飛機完全失去1、2、4號液壓系統的液壓液。右機翼下部、前機身下部、以及輪艙內的部分部件和系統則受不同程度損壞。

民航意外調查機構：已完成飛機狀況檢查 將進一步分析成因

民航意外調查機構按《香港民航(意外調查)規例》 (Cap.448B) 及《國際民用航空公約》規定，將事件歸類為嚴重事故並作出調查，以確定此嚴重事故發生的情況及成因。

現時機構已完成飛機狀況檢查、下載收集飛行數據記錄器（DFDR，俗稱黑盒）和駕駛艙錄音記錄器（CVR）、快速存取記錄器（QAR）數據；就受損部分進行三維影像掃瞄；與機組人員面談；以及收集空中交通管制操作記錄及系統錄像等工作。另外亦調查相關飛機部件技術與整理航空公司其他相關資料。

調查首階段完成後，民航意外調查機構將分析導致貨機輪胎及多組液壓系統失效的因素；潛在運行安全風險；對相關部件進行深入檢查（部分飛機部件將被運往海外測試機構以進行詳細的測試和檢查）；以及航空公司操作程序和機組人員執行情況。

調查小組亦會繼續分析收集的數據和資料，確定嚴重事故情況、成因和促成因素，確定進一步需要調查範圍或跟進調查方向。