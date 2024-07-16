衞生署：一成受訪婦女患缺鐵性貧血　籲育齡婦女多吃蔬菜水果

鐵質對於人體的氧氣運輸和細胞功能至為重要。鐵攝取不足或鐵流失過多，例如女性在月經期間，可能會導致缺鐵。衛生署今日（16日）發表鐵質水平性報告，發現在15至49歲女性群組、約每6人就有1 人缺鐵，而每10名育齡婦女就有1人患上缺鐵性貧血，認為情況值得關注。建議尤其育齡婦女進食含鐵質豐富的食物，例如肉類、海鮮、深綠色蔬菜和豆類等，亦建議公眾在進餐時減少飲用茶或咖啡，避免影響鐵質吸收。



衛生署今日（16日）發表鐵質水平性報告，調查訪問逾一萬六千名15歲或以上的香港人口，當中2,072名受訪者進一步完成身體檢查，發現約每6名15至49歲女性就有1人缺鐵。（何倩瑜攝）

衛生署今日發表鐵質水平性報告，調查本港人口的鐵質狀況，共訪問了16,655名15歲或以上的香港人口，當中2,072名受訪者進一步完成身體檢查。調查發現，約每6名15至49歲的婦女中，就有1人缺鐵，即代表其血清鐵蛋白數值少於每升15微克；而每10名育齡婦女就有1人患上缺鐵性貧血，即是同時缺鐵和貧血。衛生署衛生防護中心非傳染病處主任何家慧說：「育齡婦女缺鐵唔係一個好嘅現象」，若患上缺鐵性貧血，可能會感到疲倦和乏力，亦會在懷孕早期增加早產和嬰兒死亡的風險。

何家慧指，本地人口（包括育齡婦女）的缺鐵普遍率在5.0至19.9%之間，根據世衞關於使用血清鐵蛋白濃度以評估鐵狀況的指引，屬於「輕度公共衞生問題」範圍。另外，本港育齡婦女有較高的缺鐵和缺鐵性貧血普遍率的情況，與其他高收入國家的相關研究結果亦相若，相信與育齡婦女定期過多經血流失有關。

衛生署：建議進餐時減少飲用茶或咖啡 免影響鐵吸收

何家慧建議，公眾（尤其育齡婦女）可選吃鐵質豐富的食物、進食足夠水果和蔬菜、進餐時減少飲用茶或咖啡，以及缺鐵的高危人士可跟從醫生指示服用鐵質補充劑。

衛生署衛生防護中心非傳染病處主任何家慧說：「育齡婦女缺鐵唔係一個好嘅現象」，若患上缺鐵性貧血，可能會感到疲倦和乏力，在懷孕早期會增加早產和嬰兒死亡的風險。（何倩瑜攝）

她解釋指，因為茶和咖啡含有多酚，多酚會鎖住植物來源的非血紅素鐵，以至未能吸收鐵質，所以喝茶或咖啡可能會影響鐵的吸收，因此建議在飯後兩小時後才喝茶或咖啡。

她補充，一般人無需要使用鐵補充劑，鐵質多經由食物攝取，若鐵質太多會引起腸道不適、便秘等問題，建議一般人可以健康飲食為主，對於無症狀及一般風險人士而言，目前沒有科學證據支持常規缺鐵篩查或全面服用鐵質補充劑。

衞生署家庭健康服務營養師鍾蓉文表示，15至49歲的女性平均每日鐵質建議攝取量為18毫克。（何倩瑜攝）

育齡婦女平均每日鐵質建議攝取量為18毫克

衞生署家庭健康服務營養師鍾蓉文表示，15至49歲的女性平均每日鐵質建議攝取量為18毫克；15至17歲的男性為每日16毫克、18至49歲的男性為每日12毫克。她續指，鐵質豐富的食物分為動物來源及植物來源，植物性食物佔日常膳食的大部分，選擇得宜可以提升鐵質的攝取量。

她建議，每天吃5至7兩不同種類的肉、魚、蛋及代替品（如豆類、豆製品）；每日最少吃1碗半（煮熟）不同種類的蔬菜；每日最少吃2份水果，餐後可選吃豐富維生素C的水果。