特區護照持有人往泰國旅遊免簽入境期限　由30日延長至60日

香港特區護照持有人即日起前往泰國旅遊的免簽證入境期限，由最長30天延長至60天。



香港特區護照持有人前往泰國旅遊的免簽證入境期限，由最長30天延長至60天。（Reuters）

入境處發言人說：「泰國是『一帶一路』沿線國家，也是東南亞國家聯盟成員國，兩地人文交流密切。在『一帶一路』倡議下，延長免簽證安排為香港特區護照持有人帶來更大的便利，並有助加強兩地在旅遊、文化和經濟方面的聯繫。」

現時已有共72個國家或地區給予香港特區護照持有人免簽證或落地簽證待遇。

香港特區護照持有人前往泰國旅遊的免簽證入境期限，由最長30天延長至60天。（入境處網頁截圖）

入境處指，上述免簽證或落地簽證安排及最長可逗留期的資料，一般由接受國或地區以書面通知更新，僅供參考。由於公函往還需時，特區護照持有人在到訪有關國家或地區前，宜先向該國家或地區的駐香港領事館或官方認可代表機構或駐最近國家的大使館或領事館了解最新和準確的資料。在抵達這些國家和地區時，旅客是否獲准入境及准許逗留的期限，一般由有關國家或地區的出入境機關官員按當時的個別情況作決定。