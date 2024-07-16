亞洲50最佳酒吧｜香港連續4年奪冠　中環酒吧首上榜即封王

在旅遊發展局支持下， 2024「亞洲50最佳酒吧」（Asia’s 50 Best Bars） 頒獎典禮今天（16日）連續兩年在香港圓滿舉行，雲集逾700名來自全球的酒吧投資者、 調酒師及國際傳媒代表等，一同見證香港酒吧第四度奪冠。



9間躋身50大冠絕亞洲 4間打入頭10大

新鮮出爐的2024「亞洲50最佳酒吧」名單，本港共有9間酒吧打入50大，當中4間更入選10大，包括Bar Leone （首位）、Coa（第4位）、Argo（第9位）及The Aubrey（第10位）， 數量為亞洲城市之冠，奠定香港酒吧界在亞洲的領先地位。

香港繼過去3年連續奪冠，位於中環的Bar Leone首次上榜即成爲全亞洲第一。該酒吧代表Lorenzo Antinori表示，亞洲有很多頂尖酒吧，而香港酒吧文化多元，過去幾年亦有多間特色酒吧 開業。香港酒吧業充滿競爭力，業界百花齊放。

旅發局與「50最佳」簽3年合作計劃

旅發局總幹事程鼎一表示，香港酒吧連續4年奪冠，成績令人振奮，加上香港連續第二年舉辦「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮，凸顯香港國際都會的地位。他同時宣布， 旅發局與「50最佳」達成3年合作夥伴計劃，未來將主辦更多與美酒佳餚相關的「50最佳」頒獎禮。

今次活動過後，市民及旅客可到訪旅發局官方網站，瀏覽全新酒吧地圖，發掘過去5年榮獲 「亞洲50最佳酒吧」的本地酒吧，規劃一趟「酒吧之旅」，感受香港夜生活的獨特魅力。