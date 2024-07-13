亞洲50最佳酒吧7.16揭盅 亞洲一哥COA進軍上海 日本集團來港搶灘

美食當前自然要有美酒「加持」，將香港「美食之都」的美譽發揮得淋漓盡致！從傳統料理到創意fusion菜式，由港式滋味到環球美食，在如此多元化的餐飲文化背景下，造就了各式各樣的特色酒吧，風格迥異卻驚喜處處。香港的酒吧生態可說是亞洲最活躍之一，孕育出無數得獎酒吧與調酒師，醞釀出獨樹一幟的酒吧文化。在香港旅遊發展局鼎力支持下，酒壇矚目盛事「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮將於7月16日再度在本港舉行。回顧過去5年，已經有16間香港酒吧成功躋身「亞洲50最佳酒吧」名單之中，成績有目共睹，其中COA連續三年蟬聯亞洲一哥地位。而來自日本的過江龍，SG集團創辦人後閑信吾（Shingo Gokan）， 更乘2024「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮舉行之勢，將自己名字變成新品牌，落戶中環開設新酒吧，足證他看好香港酒吧界前景！



龍舌蘭雞尾酒先行者 COA保持初心將品牌DNA帶到上海

主打墨西哥風味雞尾酒的COA創辦於2017年，隱身石梯一隅，卻是中環著名人氣長龍店，每晚六時營業，五時半已湧現排隊人龍。身兼老闆與調酒師的Jay Khan是土生土長香港人，熱愛龍舌蘭酒的他，銳意將龍舌蘭雞尾酒和梅茲卡爾酒引進香港酒吧。Jay與團隊大膽糅合各地食材與香料，如墨西哥辣椒、白苦瓜、芫茜、薑、麻油、花椒、泰國咖喱，甚至將酸辣開胃的涼拌前菜手拍青瓜元素融入其中，創作出一系列富創意、衝擊味蕾又不失平衡的龍舌蘭雞尾酒。「我覺得龍舌蘭酒其實很適合香港人，香港人喜歡手工製作的烈酒，We need a place like this in Hong Kong to promote！」

調酒師手法俐落，不消兩分鐘便調出人氣雞尾酒，盡顯功架。

(左) Coconut milk punch: 以椰子、羅望子、菠蘿、咖啡等調製而成的龍舌蘭雞尾酒，層次感豐富、(右) La Chinesca: 糅合廣東與墨西哥風味，薑與墨西哥辣椒的辛辣添加風味，香甜蜜糖則令酒體更易入口，最後以惹味芝麻油點綴，味道清新又帶辣勁，非常開胃。

頒獎禮激勵業界百花齊放 推動提升服務標準

Jay回想於開業初期，也經歷過一段困難日子，及後以高質服務及嶄新口味的雞尾酒贏得顧客青睞。爾後首嘗「亞洲第一」，COA搖身一變成獲獎無數的人氣酒吧。Jay 直言，多舉辦類似「亞洲50最佳酒吧」的頒獎禮，對酒吧界有正面作用。「過去好多人都注重餐廳排名，而（亞洲50最佳酒吧）這類頒獎禮，可將鎂光燈放在本地酒吧。」他相信，行業頒獎禮既激勵業界百花齊放，同時推動整個行業提升服務標準。

星級酒吧近在咫尺 香港獨特地理優勢

形容香港酒吧獨有生態文化，Jay認為︰「地理位置上高度集中、多樣化的酒吧文化，是香港的獨特魅力，在其他國家和地區非常罕見。」他以中環為例，顧客光顧完一間酒吧，想轉個場地，換換氣氛，品嚐不一樣的美酒，近在咫尺。「你在上海、新加坡都找不到這獨特之處，幾分鐘行幾步就可換另一間酒吧。」Jay亦非常欣賞，旅發局推出的網上酒吧地圖，方便客人規劃酒吧之旅，讓他們盡情享受香港獨有的酒吧文化，提升消費體驗。

去年6月他再下一城，於中環開設極具實驗性質的The Savory Project，以肉類、海鮮為靈感，主打鹹香風味雞尾酒。Jay笑言，由於COA經常爆滿，The Savory Project為熟客提供一個熟悉的「落腳地」。其實，Jay已將墨西哥雞尾酒體驗推廣至更遠，今年6月已看準了上海客群對高質酒吧的需求與市場潛力，將品牌DNA帶到上海，開設佔地四層的酒吧，從地面的墨西哥街頭風格、二樓1930s-1940s復古風、三樓融合香港和墨西哥元素，到四樓主打龍舌蘭和梅茲卡爾酒，將品牌概念在上海繼續發光發熱。

跨國酒吧集團首間香港分店 GOKAN進駐雪廠街 引進五感星級體驗

香港近年除了孕育出多間蜚聲國際的頂級酒吧之外，「美食之都」的號召力亦吸引到跨國酒吧集團青睞。SG集團在日本、新加坡、上海的星級酒吧屢獲殊榮，集團旗下的酒吧，如 Speak Low、SG Club、Sober Company、The Odd Couple，均是「亞洲50最佳酒吧」名單的常客，而集團創辦人後閑信吾更大有來頭，曾於被譽為酒吧界奧斯卡獎的「雞尾酒傳奇」勇奪「年度國際調酒師」獎，並兩度榮獲「亞洲50最佳酒吧」個人最高獎項「Altos Bartenders 調酒師」及「Roku 行業偶像獎」，實力非凡。

GOKAN是SG集團的首間香港分店，後閑信吾對香港市場非常有信心。

「只有專注於確保每間酒吧持續提供最優質的飲品和服務，獎項自然會來。」 是自信也是承諾，後閑信吾帶領SG集團積極拓展亞洲版圖，在「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮再度在香港舉行之際，集團選址中環雪廠街開設全新分店GOKAN，即「五感」之意，希望來參加頒獎典禮的朋友也能順道來到GOKAN輕嚐淺酌，享受一場包含精心製作的雞尾酒、料理、音樂、氛圍和服務的五感盛宴。

集團選擇在香港開設首間分店的原因非常簡單︰「整體而言，香港擁有亞洲最好的酒吧生態。這裡非常國際化，人們懂得欣賞優質雞尾酒，同時亦有豐富的知識。」後閑信吾難掩對這座城市的偏愛︰「GOKAN是我的名字，它也意味著五感，我一直想開一間基於這個理念的酒吧。『五』這個概念在日本料理中存在了幾個世紀，與五味、五色和五法等理念相連。這些理念是日本烹飪體驗的精髓，我希望將這種非常獨特的體驗引入日本調酒，並與世界分享。」

旅發局在網站推出酒吧地圖，立即掃描二維碼，認識更多過往5年曾得獎的酒吧，發掘香港夜生活精彩體驗。

(資料及相片由客戶提供)