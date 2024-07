亞洲50最佳酒吧7.16揭盅 亞洲一哥COA進軍上海 日本集團來港搶灘

美食當前自然要有美酒「加持」,將香港「美食之都」的美譽發揮得淋漓盡致!從傳統料理到創意fusion菜式,由港式滋味到環球美食,在如此多元化的餐飲文化背景下,造就了各式各樣的特色酒吧,風格迥異卻驚喜處處。香港的酒吧生態可說是亞洲最活躍之一,孕育出無數得獎酒吧與調酒師,醞釀出獨樹一幟的酒吧文化。在香港旅遊發展局鼎力支持下,酒壇矚目盛事「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮將於7月16日再度在本港舉行。回顧過去5年,已經有16間香港酒吧成功躋身「亞洲50最佳酒吧」名單之中,成績有目共睹,其中COA連續三年蟬聯亞洲一哥地位。而來自日本的過江龍,SG集團創辦人後閑信吾(Shingo Gokan), 更乘2024「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮舉行之勢,將自己名字變成新品牌,落戶中環開設新酒吧,足證他看好香港酒吧界前景!



龍舌蘭雞尾酒先行者 COA保持初心將品牌DNA帶到上海

主打墨西哥風味雞尾酒的COA創辦於2017年,隱身石梯一隅,卻是中環著名人氣長龍店,每晚六時營業,五時半已湧現排隊人龍。身兼老闆與調酒師的Jay Khan是土生土長香港人,熱愛龍舌蘭酒的他,銳意將龍舌蘭雞尾酒和梅茲卡爾酒引進香港酒吧。Jay與團隊大膽糅合各地食材與香料,如墨西哥辣椒、白苦瓜、芫茜、薑、麻油、花椒、泰國咖喱,甚至將酸辣開胃的涼拌前菜手拍青瓜元素融入其中,創作出一系列富創意、衝擊味蕾又不失平衡的龍舌蘭雞尾酒。「我覺得龍舌蘭酒其實很適合香港人,香港人喜歡手工製作的烈酒,We need a place like this in Hong Kong to promote!」

調酒師手法俐落,不消兩分鐘便調出人氣雞尾酒,盡顯功架。

(左) Coconut milk punch: 以椰子、羅望子、菠蘿、咖啡等調製而成的龍舌蘭雞尾酒,層次感豐富、(右) La Chinesca: 糅合廣東與墨西哥風味,薑與墨西哥辣椒的辛辣添加風味,香甜蜜糖則令酒體更易入口,最後以惹味芝麻油點綴,味道清新又帶辣勁,非常開胃。

頒獎禮激勵業界百花齊放 推動提升服務標準

Jay回想於開業初期,也經歷過一段困難日子,及後以高質服務及嶄新口味的雞尾酒贏得顧客青睞。爾後首嘗「亞洲第一」,COA搖身一變成獲獎無數的人氣酒吧。Jay 直言,多舉辦類似「亞洲50最佳酒吧」的頒獎禮,對酒吧界有正面作用。「過去好多人都注重餐廳排名,而(亞洲50最佳酒吧)這類頒獎禮,可將鎂光燈放在本地酒吧。」他相信,行業頒獎禮既激勵業界百花齊放,同時推動整個行業提升服務標準。

星級酒吧近在咫尺 香港獨特地理優勢

形容香港酒吧獨有生態文化,Jay認為︰「地理位置上高度集中、多樣化的酒吧文化,是香港的獨特魅力,在其他國家和地區非常罕見。」他以中環為例,顧客光顧完一間酒吧,想轉個場地,換換氣氛,品嚐不一樣的美酒,近在咫尺。「你在上海、新加坡都找不到這獨特之處,幾分鐘行幾步就可換另一間酒吧。」Jay亦非常欣賞,旅發局推出的網上酒吧地圖,方便客人規劃酒吧之旅,讓他們盡情享受香港獨有的酒吧文化,提升消費體驗。

去年6月他再下一城,於中環開設極具實驗性質的The Savory Project,以肉類、海鮮為靈感,主打鹹香風味雞尾酒。Jay笑言,由於COA經常爆滿,The Savory Project為熟客提供一個熟悉的「落腳地」。其實,Jay已將墨西哥雞尾酒體驗推廣至更遠,今年6月已看準了上海客群對高質酒吧的需求與市場潛力,將品牌DNA帶到上海,開設佔地四層的酒吧,從地面的墨西哥街頭風格、二樓1930s-1940s復古風、三樓融合香港和墨西哥元素,到四樓主打龍舌蘭和梅茲卡爾酒,將品牌概念在上海繼續發光發熱。

跨國酒吧集團首間香港分店 GOKAN進駐雪廠街 引進五感星級體驗

香港近年除了孕育出多間蜚聲國際的頂級酒吧之外,「美食之都」的號召力亦吸引到跨國酒吧集團青睞。SG集團在日本、新加坡、上海的星級酒吧屢獲殊榮,集團旗下的酒吧,如 Speak Low、SG Club、Sober Company、The Odd Couple,均是「亞洲50最佳酒吧」名單的常客,而集團創辦人後閑信吾更大有來頭,曾於被譽為酒吧界奧斯卡獎的「雞尾酒傳奇」勇奪「年度國際調酒師」獎,並兩度榮獲「亞洲50最佳酒吧」個人最高獎項「Altos Bartenders 調酒師」及「Roku 行業偶像獎」,實力非凡。

GOKAN是SG集團的首間香港分店,後閑信吾對香港市場非常有信心。

「只有專注於確保每間酒吧持續提供最優質的飲品和服務,獎項自然會來。」 是自信也是承諾,後閑信吾帶領SG集團積極拓展亞洲版圖,在「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮再度在香港舉行之際,集團選址中環雪廠街開設全新分店GOKAN,即「五感」之意,希望來參加頒獎典禮的朋友也能順道來到GOKAN輕嚐淺酌,享受一場包含精心製作的雞尾酒、料理、音樂、氛圍和服務的五感盛宴。

集團選擇在香港開設首間分店的原因非常簡單︰「整體而言,香港擁有亞洲最好的酒吧生態。這裡非常國際化,人們懂得欣賞優質雞尾酒,同時亦有豐富的知識。」後閑信吾難掩對這座城市的偏愛︰「GOKAN是我的名字,它也意味著五感,我一直想開一間基於這個理念的酒吧。『五』這個概念在日本料理中存在了幾個世紀,與五味、五色和五法等理念相連。這些理念是日本烹飪體驗的精髓,我希望將這種非常獨特的體驗引入日本調酒,並與世界分享。」

旅發局在網站推出酒吧地圖,立即掃描二維碼,認識更多過往5年曾得獎的酒吧,發掘香港夜生活精彩體驗。

