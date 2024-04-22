亞洲50大最佳酒吧頒獎禮7.16登場　連續第二年香港舉辦

ASIA’S 50 BEST BARS（亞洲50大最佳酒吧）將於7月16日在香港舉行頒獎典禮，周邊活動也將連續第二年在香港舉辦，由主辦方與香港旅遊發展局合作。得獎名單將於7月揭曉，活動將聚集來自烈酒和雞尾酒界的亞洲知名人物。



今年在香港舉辦的活動，重要環節包括將於Asia’s 50 Best Bars 2024揭幕前一晚舉行的Bartenders’ Feast（調酒師盛宴）。主要活動將在翌日7月16日舉行，屆時會有踏紅地氈環節、訪問及接待酒會，最後是頒獎典禮和萬眾矚目的酒吧排名倒數。

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香港酒吧連續3年封王

旅發局主席彭耀佳表示，很高興連續兩年與享負盛名的Asia's 50 Best Bars合作，反映香港在美食界和國際酒吧業界均佔重要一席，同時展現香港這國際都會融匯中西文化，以及世界級旅遊目的地地位。旅發局期待迎接來自世界各地的酒吧界人士和饕客，一同感受本地酒吧卓越的調酒技術、熱情款待、難忘體驗及多元文化。

去年頒獎禮由香港的Coa獲封為The Best Bar in Asia（亞洲最佳酒吧），該酒吧自2021年以來已連續3年蟬聯榜首，去年另有7間本地酒吧得獎。Asia’s 50 Best Bars的年度上榜名單，由250人組成的評審團選出，成員為具影響力業內人士，包括調酒師、酒吧老闆、酒評家及雞尾酒愛好者。