亞洲50大最佳酒吧頒獎禮7.16登場　連續第二年香港舉辦

ASIA’S 50 BEST BARS(亞洲50大最佳酒吧)將於7月16日在香港舉行頒獎典禮,周邊活動也將連續第二年在香港舉辦,由主辦方與香港旅遊發展局合作。得獎名單將於7月揭曉,活動將聚集來自烈酒和雞尾酒界的亞洲知名人物。



今年在香港舉辦的活動,重要環節包括將於Asia’s 50 Best Bars 2024揭幕前一晚舉行的Bartenders’ Feast(調酒師盛宴)。主要活動將在翌日7月16日舉行,屆時會有踏紅地氈環節、訪問及接待酒會,最後是頒獎典禮和萬眾矚目的酒吧排名倒數。

+ 1

香港酒吧連續3年封王

旅發局主席彭耀佳表示,很高興連續兩年與享負盛名的Asia's 50 Best Bars合作,反映香港在美食界和國際酒吧業界均佔重要一席,同時展現香港這國際都會融匯中西文化,以及世界級旅遊目的地地位。旅發局期待迎接來自世界各地的酒吧界人士和饕客,一同感受本地酒吧卓越的調酒技術、熱情款待、難忘體驗及多元文化。

去年頒獎禮由香港的Coa獲封為The Best Bar in Asia(亞洲最佳酒吧),該酒吧自2021年以來已連續3年蟬聯榜首,去年另有7間本地酒吧得獎。Asia’s 50 Best Bars的年度上榜名單,由250人組成的評審團選出,成員為具影響力業內人士,包括調酒師、酒吧老闆、酒評家及雞尾酒愛好者。