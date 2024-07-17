元朗抄牌辱警案　綽號「四眼昌」男子認擾亂秩序　准守行為

元朗兩男疑因抄牌事宜與交通警爭執，期間有人疑曾挑釁警員「隻揪」，期間有人拍下片段並在網上瘋傳。警方事後拘兩名綽號「姑爺偉」及「四眼昌」男子，並控以他們阻差等罪名。「姑爺偉」早前已認罪，並准簽保守行為。「四眼昌」的案件，原於今早在屯門法院開，他在開審前認罪，裁判官鄭潤聰准他自簽2000元守行為12個月。



被告黃永昌，50歲，商人，原被控阻差罪名，他今改認公眾地方擾亂秩序行為罪，

元朗交通警2023年10月31日處理交通傳票時被指指罵。（網上片段）

其中一名男子情緒激動。（網上片段）

交通警票控完畢後，其中一名白衣男子仍繼續指罵警員，其中一人在旁用手機拍攝過程。（網上片段）

交通警票控完畢後，兩男仍繼續指罵警員。（網上片段）

交通警票控完畢後，兩男仍繼續指罵警員。(網上片段）

隨後衝鋒隊及軍裝持盾牌增援，呼籲在場人士冷靜。（網上片段）

警員發交通傳票時被指罵

案情指，2023年10月31日下午4時許，3名警員在元朗西裕街近金祥坊交界發交通傳票時，同案另一被告張國偉突出現，並以粗言指罵其中一名警員，在黃的黃亦跟著指罵警員，現場一名男子則用手機拍下過程，警員解釋根據投訴發告票，但張及黃未有理會，並拒絕出示身份證，警員發警告下，黃有出示證件。

影片見黃大聲吵鬧

警員見張仍表現激動，曾勸張冷靜不果；黃亦再作和應，並拿著其名片在警員面前擺動，警員即要求增援。警方確定黃及張並非警方目標，把兩人放行。惟事後影片之後在網上瘋傳，片中顯示黃曾在公眾地方大聲吵鬧。黃於去年11月2日被捕。

求情稱行為不及另一被告嚴重

辯方求情指，事件源於泊車告票的爭拗，又指張的行為較黃嚴重，因張曾邀請警員「隻揪」。黃事後已感懊悔並希望向警員道歉。

張早前已認罪同被判守行為

同案被告張國偉（43歲）早前承認一項公眾地方擾亂秩序行為罪，獲准自簽2000元守行為18個月。張曾因涉2019年元朗721事件被捕。

案件編號：TMCC 2454/2023