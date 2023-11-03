元朗抄牌辱警｜過百警力大反黑　警拘4人藏毒

元朗西裕街本周二（31日） 發生抄牌辱警案，反黑組拘捕涉案黑幫和勝和「姑爺偉」，同時追緝3名同門「四眼昌」、「黑仔亮」及「肥星」，案件令到警隊高層震怒，昨晚（2日）10時許，有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同新界北總區機動部隊、新界北總區重案組、反三合會行動組及元朗警區反三合會行動組，展開代號「犁庭掃穴」反黑行動，動員過百警力搜查元朗區內一帶，警務處副處長周一鳴親自督師，新界北總區副指揮官韋志達亦有同行。



至今日（3日）凌晨時分，警員前往合財街33號1間商場的卡拉OK場所搜查，發現4人涉嫌藏毒，於是作出拘捕，帶返警署調查。



警員懷疑4人藏毒當場作出拘捕。（李家傑攝）

抄牌辱警案令到警隊高層震怒，在警務處副處長周一鳴親自督師下，過百警力搜查元朗區內一帶，新界北總區副指揮官韋志達亦有同行。

警方今日(2日)在元朗展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反黑社會行動，警務處副處長周一鳴親自到場在元朗炮仗坊一帶，巡查麻雀館。

本周二（31日） 下午4時許，元朗交通警於西裕街執行交通票控行動，3名涉案男子不滿被抄牌，對警員不斷叫囂，1名男子在旁拍片。其中「姑爺偉」不斷爆粗罵警，又挑釁警員「隻揪」，最後有警員持盾到場，向4人發出警告，其後全部人獲准放行。元朗警區經進一步調查後，翌日（11月1日）晚上約9時，在元朗拘捕一名43歲姓張男子，亦即「姑爺偉」，他涉嫌「阻礙警務人員執行職務」；並追緝剩餘3人。