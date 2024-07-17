國泰香港飛紐約航班起飛3分鐘甩廁所門 空姐單手接住 已經修復
撰文：何瑞芬
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網上流傳國泰航空一班客機起飛約3分鐘，洗手間門突然脫落，一名機上仍扣緊安全帶的空姐單手接住，才沒有掉落地上，其後其他空中服務員協助處理。
國泰表示周一（15日）一架由香港飛往紐約的CX840航班，其中一個洗手間摺門未能正常運作，現已修復問題，工程團隊正跟進調查，對事件深表歉意。翻查資料，相關客機機型為空中巴士A350-900。
社交媒體Threads流傳兩張照片，發貼者指「起飛三分鐘，廁所門直接噴飛」，照片顯示一名空姐正坐在空中服務員座位上扣好安全帶，並用一隻手扶著跌落的洗手間門，才不致跌落地；另一張照片則顯示，該名空姐與其他空中服務員一同處理洗手間問題。
國泰航空回覆時確認，本周一從香港飛往紐約的CX840航班，其中一個洗手間摺門未能正常運作，現時該問題現已修復，工程團隊正跟進調查。
國泰表示，一向以乘客及機組人員的安全為首要考慮，謹就事件對顧客帶來不便深表歉意。
翻查航空網站資料，當日CX840機型為空中巴士A350-900。
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