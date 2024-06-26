國泰航空確認已「革走」三名見習機師　涉在美國航校瞞報飛行事故

國泰航空機師學員涉在美國飛行學校AeroGuard受訓時發生多宗事故但未作出匯報，致所有學員被禁止單人飛行訓練。國泰今日（26日）發表聲明，確認已中止涉事三名學員參與國泰航空見習機師培訓計劃課程。國泰指，AeroGuard聯同國泰及有關當局已就事件完成仔細調查，並因應調查結果作出相關決定，而因進行調查而須暫停的單人飛行訓練已即時全面恢復。



國泰今日（26日）發表聲明，確認已中止涉事三名學員參與國泰航空見習機師培訓計劃課程。（資料圖片）

國泰航空早前確認已收到美國阿利桑那州鳳凰城航空學校Aeroguard報告，並承認相關事件涉及其受訓學員。據報，Aeroguard發予國泰學員，指已要求國泰學員停止所有單人飛行，直至完成近期三宗單獨飛行時發生的嚴重事故。

信中提及，國泰學員在單人飛行時事故頻率「驚人地增加」，更列出三宗嚴重事故，包括翼尖與固體碰撞、著陸時發生海豚跳（Bounced landing)致螺旋槳損毁，以及錯誤駛離跑道，形容並非小錯誤，更指當中兩宗事故後，有人未正確交代事件，報告相關損毀情況。

國泰指，AeroGuard聯同國泰及有關當局已就事件完成仔細調查，並因應調查結果作出相關決定。（資料圖片／余俊亮攝）

國泰今日確認，三名受贊助見習機師於美國阿利桑那州鳳凰城AeroGuard飛行學校學習期間未按照相關規定呈報飛行訓練事件，已中止該三名學員參與見習機師培訓計劃課程。

國泰：一度暫停的單人飛行訓練即時全面恢復

國泰航空航務董事甘沛思表示，誠實及公開的匯報文化是國泰的核心價值，所有國泰航空的機師必須嚴格遵守，對未按照相關規定呈報飛行訓練事件採取零容忍態度，而由於進行調查而須暫停的單人飛行訓練，現已即時全面恢復。國泰表示，會透過額外的培訓，為所有國泰航空見習機師鞏固我們的誠實及公開的匯報文化，並進一步強調報告飛行訓練事件的適當流程。