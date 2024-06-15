國泰7月起下調燃油附加費　往北美歐洲等長途線最多獲減逾200元

暑假去旅行好消息！國泰航宣布，7月1日起下調部份目的地客運燃油附加費，長短途航線均獲減逾兩成。在香港購買機票往北美、歐洲及中東等地機票，由923減至719元，減價204元；往南亞及次大陸航班則由440減至343元，減價97元。



其餘短途航線，則由207元減價46至161元，但香港來往中國內地的燃油附加費則維持不變。



國泰航空由7月1日起調整燃油附加費，長短途均獲減價。（資料圖片/廖雁雄攝）

國泰航空昨日（14日）在官網宣布，7月1日起實施新燃油附加費收費，往來香港及西南太平洋地區、北美、歐洲、中東和非洲的長途航班，若購票地點是香港，燃油附加費將減價逾兩成，由923元減至719元，即減204元；來往香港及南亞次大陸的航班，也可獲減逾兩成，由440元減至343元，減價97元。

除上述航線以外，其餘較短航線，燃油附加費則由207元，減46元至161元，但香港往中國內地航段，則維持收取165元燃油附加費。

不過，若始發地非香港，也未必能「減價」。國泰表示，不論票地，如果行程始發地是日本，會維持收取9,000日元（約446港元）燃油附加費；菲律賓出發往香港也維持收取610披索（約81港元）。