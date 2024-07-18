農夫山泉事件｜消委會：就測試歸類現落差致歉　重新評分升至5星

內地樽裝水龍頭品牌「農夫山泉」日前向香港消委會發律師信，指其檢測報告作不客觀評價，要求道歉及澄清。消委會今早（18日）發聲明澄清，指昨（17日）與農夫山泉代表會面和作深入交流後，了解到有關產品不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會表示抱歉，也將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分，重新評分後，該樣本的整體表現也由四星半調整至五星。



消委會稱了解到產品是「飲用天然水」 改列一獨立類別重新評分

就農夫山泉屬哪類水爭議，消委會今日在聲明澄清，指與農夫山泉代表會面和作深入交流後，了解到有關產品不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會表示抱歉，已將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分。

樣本溴酸鹽含量遠低於飲用水準則值 消委會：可以安全飲用

以世界衞生組織標準，飲用水的溴酸鹽含量上限訂為每公升10微克。就該樣本的檢出量，屬飲用水準則值範圍內，並遠低於上述準則值，可以安全飲用。而重新評分後，該樣本的整體表現由4.5星調整至5星。

在農夫山泉的網頁上，消委會所選用產品（圖左）的名稱亦為「飲用天然水」。（農夫山泉網頁）

消委會也就歸類問題作解釋，指農夫山泉樣本標示確為「飲用天然水」，但鑑於其成分列表上所標示的4款礦物質含量與「天然礦泉水」相近，職員遂根據該樣本的產品名稱及標籤資料等，將該農夫山泉樣本歸類為「天然礦泉水」，因此在其溴酸鹽含量測試，也採用歐盟適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水中的溴酸鹽的最大限值。

消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（夏家朗攝）

消委會再度重申，是次樽裝水測試，全部30款測試樣本的化學安全及微生物測試結果理想，沒發現有害物質超出相關準則值，該會不論在月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上的發言均清楚指出全部樣本，包括農夫山泉樣本，均可安心飲用，並強調文章的主旨並非產品有安全問題，而是為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響。