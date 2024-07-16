農夫山泉｜消委會當天然礦泉水　生產商指屬天然水　兩者標準各異

消委會昨日（15日）公布的最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水引發軒然大波。其中一項測試發現百歲山及農夫山泉的樣本檢出每公升3微克溴酸鹽，以天然礦泉水的標準而言，檢出量已達歐盟訂定的最大限值。農夫山泉今日（16日）向消委會發律師信，指該會所用產品屬「飲用天然水」，非「天然礦泉水」，檢出量完全符合世衞飲用水的所訂標準。



然而，消委會最新的回應未提所用的農夫山泉樣本屬哪一種水，僅指不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上的發言均清楚指出，所有樣本可安心飲用，又指文章重點並非在於產品有安全問題，而是樣本的性價比及瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響。



農夫山泉股價昨日(15日)收市挫4.6%，市值蒸發逾80億元；今早(16日)跌勢持續，低開2%後，跌幅一度擴大至近4%，低見32.2元，創52周新低，收市報最新報32.55元，跌2.84%，市值單日再蒸發約47.8億元。即兩市值日合共蒸發近130億元。



消委會最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水，其中一項測試檢測樣本中的溴酸鹽含量。結果發現，百歲山及農夫山泉的樣本檢出每公升3微克溴酸鹽，達到歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水的溴酸鹽最大限值。

消委會原文：

「百歲山」(#24)及「農夫山泉」(#25)檢出每公升3微克溴酸鹽,達到歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水的溴酸鹽最大限值(每公升3微克)。



值得留意，消委會的測試將30款樽裝水分成兩類，包括蒸餾水及純淨水、以及天然礦泉水，而農夫山泉被歸類為後者。

在同一測試中，在九款蒸餾水及純淨水中，美果、及飛雪的樣本均檢出每公升2微克溴酸鹽，不過由於蒸餾水及純淨水的標準與天然礦泉水不同，上述的檢出量仍遠低於世衞飲用水中溴酸鹽的暫定準則值、即每公升10微克。

如應用世衞飲用水中的標準，農夫山泉樣本檢出每公升3微克溴酸鹽，也是遠低於世衞飲用水中溴酸鹽的暫定準則值。

在農夫山泉的網頁上，消委會所選用產品（圖左）的名稱亦為「飲用天然水」。（農夫山泉網頁）

指歸類為「天然礦泉水」屬錯誤

農夫山泉今日向消委會所發信件，第一點即指消委會所選的產品是「飲用天然水產品」，其成份也標明是「天然水（深層湖水）」，在農夫山泉的網頁上，該產品的名稱亦為「飲用天然水」。

農夫山泉指，消委會將其產品放於「天然礦泉水」，錯用相關標準，續強調產品是飲水天然水，以中國、香港、美國、日本、世衞飲用水中的安全標準，溴酸鹽安全規定為不超過每公升10微克，其產品完全符合標準，屬「優質合格產品」。

批評使用標準「上下限」說法是故意錯誤

農夫山泉在信中也批評消委會罔顧不同法規要求下的生產、技術背景差異、且不考慮臭氧處理的效應，得出的結論極不科學、也極不嚴謹。

農夫山泉也認為，標準只有「合格或不合格」，使用「上下限」是故意錯誤、有意誤導，認為消委會在月刊中的寫法極易導致消費者誤解產品的安全性。

針對消委會在月刊中提及攝入大量溴酸鹽後果的一段，農夫山泉也批評相關表述「顯示了明顯有意圖的引導性」，指文章引起香港及內地消費者恐慌，亦對其造成巨大損失，要求消委會澄清及道歉。

消委會原文：

攝入大量溴酸鹽可引致噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重情況甚或影響腎臟及神經系統。國際癌症研究機構也將其中一種溴酸鹽—溴酸鉀列為或可能令人類致癌物質。



消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（夏家朗攝）

消委會：有清楚指出所有樣本可安心飲用

消委會在今午發布的最新回應中，則並未回應所用的農夫山泉樣本屬哪一種水，僅指不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上的發言均清楚指出，所有樣本可安心飲用，又指文章重點並非在於產品有安全問題，而是樣本的性價比及瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響。

據內地媒體報道，同樣被指溴酸鹽檢出量達到歐盟上限的百歲山，也將透過其法律部與消委會交涉。