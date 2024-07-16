農夫山泉發律師信　港消委會確認接獲：所有樣本可安心飲用

浙江飲料生產商農夫山泉今日（16日）發文稱，已委託律師要求香港消委會向農夫山泉及其消費者鄭重道歉，指消委會周一（15日）的相關瓶裝水測試報告有三大錯誤。消委會最新回應稱，確認接獲其中1款測試樣本的代表律師所發出信件，現正進行研究及跟進。

消委會重申，不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上發言均清楚指出，全部30款測試樣本沒發現有害物質超出世衞相關準則值，所有樣本可安心飲用，並指文章的重點為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，並非產品有安全問題。



消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（夏家朗攝）

農夫山泉今日在其微信公眾號發布律師函指，要求香港消委會向農夫山泉及其消費者鄭重道歉，並指香港消委會有三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤、明顯主觀誤導。

消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（夏家朗攝）

消委會指，就《選擇》月刊第573期瓶裝水測試報告一文，消費者委員會確認接獲其中1款測試樣本「農夫山泉」的代表律師所發出的信件，現正進行研究及跟進，如有進一步消息，將適時公布。

消委會指文章及發言均清楚指出全部樣本沒發現有害物質超世衞準則值

消委會重申，不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上的發言均清楚指出，全部30款測試樣本沒發現有害物質超出世衛的相關準則值，所有樣本可安心飲用。文章的重點為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，並非產品有安全問題。

30款樽裝水總評由高至低：

