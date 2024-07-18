港澳推通關互用二維碼服務　兩地居民明日起可用二維碼自助通關

入境處聯同澳門政府當局推出「港澳通關互用二維碼服務」，由明日（19日）起，香港與澳門的合資格居民，均可透過各自的「港澳通關二維碼」通關，毋須出示實體身份證，以更快捷便利過關。



港澳兩地今日(18日)公布推出「港澳通關二維碼」通關，由明日起，兩地合資格的已登記居民，使用自助通關服務時，毋須出示實體身份證。(郭梓謙攝)

香港及澳門當局均指出，今次是按各自現存的二維碼通關基礎，基於對等互惠原則推出的便利措施。香港永久性居民若已登記使用澳門的自助過關通道服務，可透過「港澳通關二維碼」使用澳門的自助通道通關，即已登記的香港居民，可以無需出示實體身份證於澳門自助通道過關；而澳門的永久性居民如已登記使用香港的自助過關通道服務，同樣可以用相關二維碼過關，無需出示身份證。不過，使用者謹記仍然要攜帶有效身分證。

入境處聯同澳門政府推出「港澳通關互用二維碼服務」，由明日（19日）起，兩地合資格居民，均可透過各自的「港澳通關二維碼」通關，毋須出示實體身份證，更方便快捷。（資料圖片/廖雁雄攝）

以香港居民為例，凡年滿11歲、身分證上有「*」、「***」、「R」標記以及已登記澳門自助過關服務的市民，使用入境處推出的「非觸式e-道」所產生的e道二維碼，便可以二維碼自助過關。

而澳門居民，要求同為年滿11歲、持澳門永久性身分證，以及已登記香港e道系統；居民使用澳門當居推出的「一戶通」流動應用程式產生的e道二維碼，同樣可以二維碼自助過關。

香港入境處處長郭俊峯致辭時指，至今已累積近250萬合資格香港居民，登記使用澳門自助通道服務。(郭梓謙攝)

香港入境事務處處長郭俊峯致辭時指，兩地人員往來頻繁，至今已累積近250萬合資格香港居民，登記使用澳門自助通道服務。新推出的二維碼服務，可為使用自助過關服務的港澳居民帶來更好出行體驗，進一步提升兩地出入境服務質素，配合大灣區發展。

他又說，待明日措施正式實行後，「期待澳門朋友多到訪香港，香港見！」

至於澳門身份證明局局長周偉迎則表示，新服務進一步提升兩地人員流通，形容是「重要舉措」；日後兩地會繼續研究優化措施，共同努力提升港澳居民的生活便利，增進兩地的民生福祉。