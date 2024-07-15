中國144小時過境免簽政策適用口岸增至37個

國家移民管理局今天（15日）發布公告，即日起，在河南鄭州航空口岸實施144小時過境免簽政策，停留範圍為河南省行政區域；將雲南省144小時過境免簽政策停留範圍由昆明市擴大至昆明、麗江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西雙版納、紅河、文山等9個市（州）行政區域。新增鄭州新鄭國際機場、麗江三義國際機場和磨憨鐵路口岸等3個口岸為144小時過境免簽政策適用口岸。



截至目前，國家移民管理局已在北京，天津，河北石家莊、秦皇島，遼寧瀋陽、大連，上海，江蘇南京、連雲港，浙江杭州、寧波、溫州、舟山，河南鄭州，廣東廣州、深圳、揭陽，山東青島，重慶，四川成都，陝西西安，福建廈門，湖北武漢，雲南昆明、麗江、西雙版納等地的37個口岸實施144小時過境免簽政策。

美國、加拿大、英國等54國公民持有效國際旅行證件和144小時內確定日期及座位的聯程客票從上述口岸過境前往第三國（地區），可免辦簽證在規定區域內停留不超過144小時，停留期間可從事旅遊、商務、訪問、探親等短期活動（符合與中國簽署互免簽證協定或我單方面免簽政策的，可從其規定）。