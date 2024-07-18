廖孖記腐乳結業｜老顧客欲退貨不成質疑老闆不負責任　有客感可惜

撰文：洪芷菁
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百年老字號廖孖記腐乳今日（18日）由第四代傳人證實結業消息。位於佐敦的廖孖記店舖亦貼出「結業」，「停止營業」告示。廖孖記腐乳早前兩度被食安中心驗出含過量蠟樣芽孢桿菌，首次超標30%，最新一次樣本含130萬個蠟樣芽孢出桿菌，超標12倍。

有老顧客早上到店舖希望退貨及退款，得知拉閘結業後，認為店主「不負責任」，應澄清事件及化驗貨品，證明過到食安中心的「關卡」。亦有老顧客表示傷心可惜，認為腐乳是傳統食品，「佢寫明係腐乳喎，腐乳係咪一啲吽爛咗嘅嘢？」

百年老字號廖孖記腐乳近日因其油麻地地舖已拉閘，閘上及門前貼上「結業」、「停止營業」字句。有專程來退貨退款的老顧客黃先生，表示早前替親人購買共六瓶腐乳，花費約700元，雖然價格偏貴，但具品牌。不過他稱：「但咁平民嘅嘢唔應該咁貴。」加上被驗出菌量超標，覺得「幾過分。」

黃先生到現場才發現拉閘結業，質疑店主逃避責任，「咁樣搞，好冇良心。」、「佢應該企出嚟，負責任。」他認為店主應澄清事件及化驗貨品，過到食安中心的「關卡」。他表示光顧了該店很多年，「冬天食羊肉，腐乳通菜牛梗係咁啦。」又稱雖然不是每天都吃腐乳，但產品有機會危害健康，就應該回收貨物，保持商譽。

百年老字號廖孖記腐乳油麻地地舖拉閘，閘上及門前均貼出「結業」、「停止營業」字句。（黃浩謙攝）

有顧客對廖孖記結業感傷心　欲趕來購買可惜店舖已拉閘

有不願具名、住附近的居民表示，多年來主要吃這一家出品的，經常用腐乳「撈飯」。他認為這腐乳是傳統食品，即使食安報告稱有問題，亦認為對其沒什麼影響，「佢寫明係腐乳喎，腐乳係咪一啲吽爛咗嘅嘢？佢中間真係可能係，你話佢有超標，咁好多食品都可能超標」、「一個傳統食品冇咗，會係幾傷心。」

他又質疑：「其他腐乳有冇超標？如果佢都係超標，咁係咪要滅殺呢樣嘢？」對於如今結業感到黯然，「都陪住我哋好多人長大。」他續指，得悉結業，本想趕快來店舖購買，但還是趕不及。

有不願具名、住附近的居民表示，並在多年來主要吃這一家出品的，經常用腐乳「撈飯」，認為這腐乳是傳統食品，即使食安報告稱有問題，亦認為對其沒什麼影響。（洪芷菁攝）
百年老字號廖孖記腐乳油麻地地舖拉閘，閘上及門前均貼出「結業」、「停止營業」字句。（黃浩謙攝）

有顧客稱廖孖記屬香港老牌子　不解因出錯要搞到結業

住港島、曾光顧店舖的盧太太表示，主要會買一瓶腐乳來炒鮮魷 ，「因為好食，同埋佢老字號，我哋真係好相信香港老牌子嘅產品，呢個係我們香港嘅名牌。」她覺得結業可惜，對於報告指產品有菌量超標，她就認為「有時出錯，咁點解要搞到結業咁大件事？」認為只是小事件。

另外，記者到附近的油麻地街市巡查，有雜貨舖售賣其他牌子腐乳，價格在二十多元至五十多元之間。有負責人稱未有售賣廖孖記的腐乳，因為價格貴、與店舖距離近等。

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