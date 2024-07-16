廖孖記衛生腐乳王本店樣本蠟樣芽孢桿菌超上限12倍　當局指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）公布，百年老字號油麻地廖孖記的「廖孖記衛生腐乳王」樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，超出上限12倍。食安中心提醒市民應停止食用受影響批次產品。業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。



「廖孖記衛生腐乳王」跟進樣本仍檢出過量蠟樣芽孢桿菌。（網上圖片）

早前西營盤零售點一個蠟樣芽孢桿菌含量超上限三成

食安中心發言人表示，中心早前已公布透過恆常食物監測計劃，在西營盤一個零售點抽取的瓶裝腐乳樣本中檢出過量蠟樣芽孢桿菌，為每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌。中心跟進事件時，再於7月9日從油麻地一個零售點抽取上述樣本進行檢測，結果顯示該樣本每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意，即該樣本的蠟樣芽孢桿菌超出上限12倍。

生產商已按食安中心回收受影響批次產品

發言人續指，中心早前已向生產商作出指示，惟跟進檢測的結果仍屬不滿意。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關生產商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2730 2968，查詢有關產品回收事宜。

問題產品資料如下：

產品名稱 ：廖孖記衛生腐乳王

來源地 ：香港

淨重 ：255克

此日期前最佳：2025年8月7日

生產商 ：廖孖記有限公司



攝入過量蠟樣芽孢桿菌可致嘔吐及腹瀉

食安中心早前亦已派員巡查有關食物製造廠，向其負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食物製造廠檢視和改善生產流程，以及進行徹底清潔和消毒，如有足夠證據，中心會提出檢控。

發言人稱，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。