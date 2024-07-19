男教師涉在超市等地方偷拍女子裙底 准保釋案9.6再提訊
撰文：凌子淇
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男教師涉嫌多次用手機偷拍陌生女子裙底，被控窺淫、偷拍等11罪。案件今（19日）在西九龍法院提堂，教師暫時毋須答辯。裁判官把案件押後至9月6日再訊，期間批准教師以5千元現金保釋。
被告趙啟源（54歲），報稱教師，被控1項窺淫及10項偷拍罪，指他於2023年9月17日，在美孚新邨萬事達廣場一樓N94舖大生生活超市內，暗中為了性目的而拍攝X，而X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及趙不理會X是否同意被拍攝。
趙另被指於2023年8月31日至9月16日間，在香港10度為了觀察或拍攝某些不知名女子的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位，而操作設備，即一部電話，而該部位本來不是可讓人看到的，及趙為了性目的或不誠實地作出上述行為，沒有理會其行為是否獲得該些女子的同意。
案件編號：WKCC3164/2024
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