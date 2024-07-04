美籍教師涉2021年在香港多處偷拍女子裙底　准保釋至7.25再訊

美籍教師在2021年的1個月內，涉在香港多個地方偷拍多名女子的裙底，被控8項有違公德罪，他今(4日)在東區法院提堂，裁判官蘇文隆按辯方要求，把案押後至7月25日再提訊，並准被告以5千元保釋，但不得干擾控方證人。



被告Jerry Leroy Thornton被控8項偷拍相關控罪。

被告Jerry Leroy Thornton（50歲，教師），被控8項作出有違公德的行為罪，指他於2021年8月9、19、21及24日，分別在太古城中心、旺角、馬頭角、沙田新城市廣場、銅鑼灣等地方，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即拍攝不知名女子的裙底照，及拍攝女事主X一部份裙及腳。

被告准以5000元保釋外出，每周需到灣仔警署報到，期間不得離開香港、亦不得直接或間接接觸控方證人。

案件編號：ESCC1757/2024