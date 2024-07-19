攝影師梁鎮宗涉非禮　事主否認未見走光相　指乳貼露膚色已屬走光

知名攝影師梁鎮宗涉嫌非禮兼職模特兒案，今（19日）午在東區法院續，辯方盤問事主X時指，被告非籍籍無名，而是曾為佘詩曼、李佳芯等明星拍照的攝影大師。又指事主離開前曾看被告所拍照片，未有發現走光照。X不同意，指她發現乳貼有透出其皮膚顏色，認為已屬走光。律師續指，X案發時已27歲，非無社會經驗的人，但她事後無即時報警，反而與被告開心合照，指事主大話連篇，X稱她當時害怕而不知反應，又稱因想離開才同意合照。



被告梁鎮宗（39歲，攝影師），被控於2022年12月16日至17日期間，在香港柴灣永泰道60號工業城1期13樓14室 Gary Studio猥褻侵犯另一人，即事主X。

被告梁鎮宗否認非禮女模特兒。(劉安琪攝)

X稱曾遭被告撞下衣服至肚皮

X今早供稱，她案發時到被告工作室拍攝一輯「西裝褸入面扮真空嘅相」。期間，被告曾數度指乳貼「穿崩」，遊說X真空上陣，但她拒絕。X後來換上吊帶長裙拍攝時同意真空。被告要求拍「跌膊相」時，又突然上前將其衣服拉下至肚皮。X事後懷疑被告用另一部螢幕未有亮起的相機拍她走光，因而發訊息向朋友查詢。

辯方指被告非籍籍無名

辯方盤問時指，X從網上得知被告非籍籍無名的坊間攝影師，而是一名「攝影大師級」，過去曾為甄子丹、佘詩曼、李佳芯、連詩雅等知名明星拍照，其作品Fashion Nude更曾獲攝影獎項。X同意上述說法。

乳貼透出皮膚顏色認為屬走光

辯方另指，X當日離開工作室時，曾要求觀看被告拍攝的照片，但未有發現走光的照片。X不同意，指她拍攝時應被告要求調整乳貼的位置，事後她翻查相片，發現或因打光的問題，乳貼有透出其皮膚的顏色。X質疑：「咁你認為透色係咪叫走光？我覺得係。」但她同意未發現露出乳頭的照片。

X稱不認為拍攝時會有人拉下其衣服

辯方續提問，X對被告最不滿的地方是，她懷疑被告用一部小相機偷拍她。X不同意，稱不認為拍攝時會有人拉下她的衣服，當時她感到不安和震驚。X哽咽地表示，即使她是在拍攝的性感主題，但過去與其他攝影師合作此類型照片，一直相安無事。她以為被告是一個專業可靠的大師，沒料在未經她同意下被扯下衣服。她懷疑被告偷拍她，最後拍攝出來的照片更有不少乳貼透色的情況覺現。

離開前曾與被告合照

被告最後展示，X當日離開工作室時與被告的合照，質疑她看上去笑得很開心，被告並無威迫利誘X去拍攝此照片。X指被告當時曾要求X脫下打底褲拍照，X聽罷感到害怕並拒絕。被告隨後提出想影一張合照，X想離開工作室便同意。辯方聽罷指X大話連篇，她是心甘情願與被告自拍，X不同意。

辯方指扯下吊帶裙的事並無發生

辯方又指出，X案發時已27歲，非沒有社會經驗的人，何不即時報警。X解釋她當時十分害怕，未能作出反應，稱：「我唔知咩係正確嘅下一步。」辯方最後指出，被告扯下X吊帶裙的事件根本未有發生，否則她不會繼續留下拍照。X不同意，又稱她之後已立即貼回乳貼，不會再有走光的情況出現，且當時正等候朋友回覆，故想拖延時間。

案件編號：ESCC 427/ 2024