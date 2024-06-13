攝影師涉中學活動觸女生臀　指食物令口袋隆起　官不信裁非禮罪成

攝影師涉在中學工作期間，4度用手觸摸一名女學生的臀部，因而被控非禮。他否認指控受審，辯稱當日因把食物放在外套口袋，導致口袋隆起意外觸碰事主臀部，又指事主其後仍與他有互動。案件今（13日）在東區法院裁決，暫委裁判官葉成林指，從相關影片可見，被告衣物口袋緊貼身體，他的右手才是最靠近事主的地方，故此不接納被告說法，裁定他罪名成立。被告須還柙至6月27日判刑，以待索取背景報告。



被告謝浩楠（33歲，兼職攝影師），被控於2023年3月25日，在香港華富邨某中學學校的禮堂內猥褻侵犯X。

被告謝浩楠在東區法院被裁定非禮罪成。

X覺有人4度用手掃其臀部

事主X在審訊時稱，當日她參與學校活動，期間感覺到有人先後4次用手掃她臀部，掌心並有輕微按壓，回頭便見到被告在她身後，隨後她向老師及在場警員投訴。

辯方指X語速快似受人教唆

辯方批評X錄口供時語速很快，並在短時間內交代案情，似是受人教唆。但葉官認為，X只是表現緊張，希望盡快說完案情，而且她在錄口供後半階段，已沒再有語速過快的情況，辯方指控不成立。

官指X情緒波動也正常

辯方另指，X描述的案發時間與影片不符，雖然X稱被摸後不想與被告談話，但仍表現愉快。葉官反駁指，X能清楚到處事件是在活動哪個階段發生；而且X對於被告放紙飛機、扮飛行等動作都無反應，辯方說法屬吹毛求疵。葉官認為X當時必定不好受，情緒波動也是正常，加上事發已一段時間，X講述事件時有細微不一致地方也可理解。

八字腳走路是個人習慣

被告辯稱有先天性心漏病，容易感到疲倦，辯方說從影片可見被告當日因感疲倦，故以「八字腳」方式走路，但葉官認為「八字腳」走路只是個人習慣，不會因為疲倦而改變，被告亦未能提供醫學文件佐證心漏病。

被告的手才最手接近事主

葉官續指，被告當時將食物放在外套口袋內，但從影片可見，口袋緊貼被告身體，最接近X臀部的地方，反而是被告右手，而且口袋隆起地方也不像手指或手掌形狀。再者，案發地點通道闊度充足，被告走路時根本毋須刻意靠近X。葉官認為被告必然懷有猥褻意圖觸摸X，故裁定他罪成。

被告曾有同類案底

庭上透露，被告過往曾有同類案底，涉在地鐵車廂內非禮另一人。辯方求情指，X沒有觸碰X的私密處，亦非有預謀犯案，過程為時不長，亦不涉暴力或威嚇手段，而X案發後仍有大笑，並非與X全無互動，可見影響較微。

案件編號：ESCC2783/2023