嶺南畫派名家盧清遠八十回顧展　林定國讚揚作品加強港人文化自信

嶺南畫派第三代名家盧清遠《一筆走天涯——盧清遠八十回顧展》，昨日(19日)起至22日在香港中央圖書館舉行，展出約150幅作品，包括山水、動植物，建築物及人物等，免費開放給公眾觀賞。律政司司長林定國今日(20日)主持開幕禮、致辭時感謝盧清遠老師對香港文化的貢獻，並預祝展覽圓滿成功。



律政司司長林定國致辭感謝盧清遠老師對香港文化的貢獻，並預祝展覽圓滿成功。(陳麗娟攝)

林定國表示，因太太是盧清遠的學生，所以與盧老師結緣。開幕禮致辭時笑言：「自從老婆跟他學畫後，人變得越來越斯文，我的日子亦過得越來越安靜，所以十分感謝他。」又表示，盧清遠的嶺南畫派作品具香港特色及中華藝術文化，加強了香港人的文化自信。他預祝展覽圓滿成功，並期待盧老師90歲甚至是100歲的畫展。

盧氏畫作用筆豪放灑脫，設色清新雅緻，並擅用渲染技法營造氣氛，增加畫面的意境和感染力。(陳麗娟攝)

盧清遠近年以鷹為主要創作對象，把崇敬雄鹰的精神和自己的意念融入其中，形成了鮮明的個人藝術風格 。(陳麗娟攝)

盧清遠一生鐘情藝術，致力傳承嶺南派畫風及發揚中華文化。「一筆走天涯」指的是他一直在世界各地發展藝術事業，如台灣、中國內地、溫哥華及香港等。他笑言：「試過半夜醒來，一時之間忘了自己身處何地。」

+ 5

盧氏畫作用筆豪放灑脫，設色清新雅緻，並擅用渲染技法營造氣氛，增加畫面的意境和感染力。且作品題材廣泛，花鳥草蟲、山水走獸、寫來皆躍然紙上。近年更以鷹為主要創作對象，把崇敬雄鹰的精神和自己的意念融入其中，形成了鮮明的個人藝術風格 。

「一筆走天涯」盧清遠八十回顧展

日期及時間：

7月19日（下午3時至7時）

7月20日（上午10時至下午6時半）

7月21日（上午10時至下午7時）

7月22日（上午10時至下午5時）

地點：香港中央圖書館地下3-5號展覽館