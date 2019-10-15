嶺南派畫家盧清遠香港開展　六月特創12生肖畫作

嶺南畫派重視藝術教育，門下名家輩出。師從大師趙之昂的畫家盧清遠於明日（16日）起於香港文化博物館舉辦「雲山無限——盧清遠作品展」，當中不僅有展出盧清遠數十幅畫作，亦收藏趙少昂《草澤雄風》、《白虎雪蹤》兩幅大作，希望令香港市民可以再度細賞嶺南畫派的寫實和生動。

盧清遠今次的作品將在香港文化博物館趙少昂藝術館內展出。（盧翊銘攝）

是次畫展將一直延伸到明年4月20日，而地點則選在香港文化博物館趙少昂藝術館中。對於可以將畫作在以自己老師命名的館中展覽，盧清遠甚是興奮。展覽中除了自己的作品之外，亦有大師趙少昂的經典作品，更有一間房間還原方面趙少昂創作的空間。趙少昂有《草澤雄風》、《白虎雪蹤》兩幅描繪猛虎的經典畫作，盧清遠今次亦展出自己畫虎的作品，他表示，「嶺南畫派一脈相承，都重視寫實。」

盧清遠是嶺南派大師趙少昂的得意門生，自1969年開始師從大師，並被趙少昂稱讚「筆底多新意，堪稱藝苑才」。盧清遠同時亦希望將嶺南畫派傳承，因而1975年在港設立「雲山畫苑」，1986年移居台灣設立「南天畫會」，積極培育畫派傳人。

親眼觀察 力求寫實

盧清遠的善於描繪花鳥、蟲魚和走獸，為了令畫作更寫實，他一定堅持要親眼觀察，把握神韻，他曾為了畫海魚專門在家養魚，甚至自己買海鹽為魚兒模擬海水環境。而今次展出的最大畫作，1996年創作的《飛鷹捕兔》，則是他旅居加拿大時觀賞蒼鷹飛翔時所畫出的，「我用松樹做背景，顯示出鷹的王者之風。」

特為展覽創12生肖 耗時數月

除了展出巨幅四聯屏的《飛鷹捕兔》、以黃山景色為題的《黃山雲海》等大型作品外，今次展覽還有一些盧清遠的「巧思」。

上半年盧清遠親自來展館視察考慮佈展事宜時，看到巨幅四聯屏下還有空位，他立即決定特別為展覽創作十二生肖作品，以令展覽更加豐富。

盧清遠透露，因為是次展覽時間較長，因而在明年1月還會更新部分畫作，或會以瓷畫代替十二生肖畫作。