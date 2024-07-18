藝壇傳奇盧清遠八十歲回顧展　一支畫筆一輩子的嶺南畫派傳承之旅

人生如果有一件事，可以專注做一輩子，可謂是無悔一生，亦教人羨慕。香港有位嶺南畫派大師，自上世紀60年代開始踏足藝壇，期間輾轉定居多地，以畫筆跟隨著步伐將嶺南派發揚光大，創作與教學相長，成為了嶺南派第三代的實力派名家和代表人物。這位大師盧清遠，人生接近八十載，藉此機會舉行回顧展，展出多張細膩傑作。



盧清遠，嶺南畫派第三代代表人物，現任雲山畫院院長、南天畫會會長、香港紫荊藝術研究院副院長及多個美術團體顧問。（蘇煒然攝）

盧清遠老師生於1946年，人生長達半世紀以上歲月醉心繪畫。回溯到上世紀60年代，當時盧老師僅就讀高中已對藝術有所涉獵，正值中法建交時期，國家挑選一批青少年書畫作品到法國展出，老師的作品有幸被選中，為其鋒芒初露的藝術生涯打下強心針。其後老師在廣州教育學院主科中文，副科藝術，而他的鄰居則在廣州美術學院讀藝術，他們經常互相交流切磋藝術。不過，原來老師最初是涉獵西方畫派為主，那時候已經努力練習素描、油畫，打下良好的基礎，但始終心繫中國畫，60年代末移居香港作出重要決定，「一直十分仰慕嶺南畫派大師趙少昂先生，於是來到香港後第一件事，便是去拜師。」

盧清遠老師畫作（蘇煒然攝）

在現今社會做藝術創作殊不容易，因為理想與事業向來難以兼顧，不過盧清遠卻以藝術為終身事業，原來全靠趙少昂先生的支持。「趙老師時常鼓勵學生，他甚至會支持我們全職專心去繪畫，他說如果是好畫，一定會有人欣賞，是『餓不死』的。憑著這份意志，我於1973年在香港嶺南藝苑畢業後，便開始舉辦個展及開班授徒。」多年來在藝術教學方面，盧老師累積了不少心得體會，原來有部分也是繼承自他的學習過程。「向趙老師學習時，一幅畫作往往需要花費幾堂時間，將繪畫步驟分拆，例如上墨、勾勒輪廓、處理紋理質感，每一次老師示範完我都會臨摹下來。後來這些作品會展示予學生，有助於他們理解一幅畫是如何構成的。」

盧清遠老師分享教學心得（蘇煒然攝）

盧清遠老師總是孜孜不倦地推廣嶺南畫派，並付出了大量心血，擅於講解、引領著學生的藝術學習過程，使之成為了為人所景仰的大師。老師是次分享了學習過程的要領，主要分為四個階段：素描、臨摹、寫生和創作。「素描是打好基礎的重要一步，嶺南畫派是很注重造型準確的，『以形傳神』——要有一定的形準才能傳出神韻。不過操練素描往往花費最多時間，在我學習時期會對著石膏像畫上30多個小時，現在卻難以此作為標準。第二步是臨摹，通過臨摹老師的畫稿去學習其技法，了解如何表達意境，對於國畫而言臨摹可謂是必經階段，才能走得更遠。之後要寫生、面向大自然，大自然有很多很漂亮的東西，令人意想不到的創作靈感可以供我們參考。直到現在我每年都會帶團出外寫生、參觀美術館、與不同地方的畫家交流，國內有很多傲人的山水，可以藉此領略一下中華文化。在寫生之後就可以創作了，這往往是最難跨越的一步，不過如果不懂創作、沒有自己的作品，永遠不能成為一名畫家。希望憑藉我數十年的經驗，去讓學生走少一點彎路。」

盧清遠老師的教學著作系列《嶺南派畫法》（蘇煒然攝）

《嶺南派畫法》中，盧清遠老師仔細地解構不同繪畫技巧。（蘇煒然攝）

來到80年代，盧老師移居台灣迎來人生另一個階段，應邀由台北、新竹、台中、高雄一路教畫教下去，一次與台灣的藝術圖書公司合作，推出了一套三集的《嶺南派畫法》，將玄妙的作畫步驟分解，用甚麼工具、顏料皆有詳述，還輔以詩詞，這套圖書後來發行甚廣，一直到近年仍再版發行，由中國內地、東南亞以至美加，有一定的影響力，因為甚少如此有系統地去編寫繪畫的書籍，更有中英對照。於1993年，盧老師舉家移民加拿大，繼續在異地發展繪畫事業，期間不斷來往台灣加拿大兩地，他笑言：「當時試過半夜醒來，一時忘了自己身處何地。雖然現在回想起來有點漂泊，但由於是自己喜愛的事業，總覺得很幸運。正如是次回顧展的主題『一筆走天涯』，認為很適合自己一生的寫照。」

「盧清遠八十回顧展」展出作品

「盧清遠八十回顧展」展出作品

盧老師補充道，畫家是需要見識多些，到處遊歷，培養自己的視野與修養，當中對作品的高低影響很大。此外，在異地的氛圍對他的創作影響甚深，例如台灣傳承了很深厚的中華文化，至於加拿大的環境則為他帶來不少啟發。「溫哥華的森林很廣闊，空氣又清新，那時候我常常見到老鷹在展翅飛翔，尤以老鷹的精神有著深刻感受，牠高瞻遠矚，對洶湧海浪全無畏懼，使我主動去畫鷹，並且深入研究。一個地方為人們帶來的心理節奏，對於創作有很大的影響，我在香港又很愛畫魚，因為香港很擠迫，人們步伐很急促、心情很緊張，彰顯出魚兒悠然自得的可貴。」

「盧清遠八十回顧展」展出作品

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多年來盧老師的作品產量豐富，曾被多家館藏，包括台灣歷史博物館、台北國父紀念館、台北藝術教育館、澳洲澳華歷史博物館、台灣中央研究院嶺南美術館、香港文化博物館、廣州高劍父紀念館、十香園紀念館等。直到2016年，他將事業重心移回香港，重設「雲山畫院」教授學生。至今年近八十，從未停止對藝術的探討和追求，依然堅持教學，全因心中埋下了一顆傳承的種子，繼續將嶺南畫派、中華文化發揚光大。即將開幕的「盧清遠八十回顧展」，展示出多年來的豐碩成果，問及是次展覽最想觀眾得到的，是讓大家可以投入感受到他所表達的意境。「我覺得這是一個難得機會跟觀眾之間達到交流與共鳴，希望大家看完之後了解到嶺南畫派所強調的美學元素和世界觀。」

「一筆走天涯」盧清遠八十回顧展

日期及時間：



7月19日（下午3時至7時）



7月20日（上午10時至下午6時半）



7月21日（上午10時至下午7時）



7月22日（上午10時至下午5時）



地點：香港中央圖書館地下3-5號展覽館

