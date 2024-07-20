香港站東涌線整𨋢港鐵提免兜圈新法　職員陪同乘限制範圍內升降機

港鐵東涌線香港站往月台升降機，本月初起因更新工程停用至明年首季，港鐵告示建議往東涌方向輪椅乘客「兜大圈」，於中環站乘荃灣線到荔景再轉東涌線，反之亦然。港鐵今日（20日）最新回覆稱已有新方案，包括香港站輪椅乘客可由職員陪同下乘搭月台限制範圍的升降機往返大堂及月台；至於九龍站乘客，職員會協助其搭機場快綫到有升降機的香港站月台。



港鐵最新回應指，明白升降機停用期間，或會對部份乘客包括使用輪椅的乘客帶來不便，故一直審視不同協助乘客方法。現時已採納最新兩個方案，希望盡量將對相關乘客的影響減低。

方案1：若輪椅乘客已乘東涌綫列車抵香港站東涌綫月台層

職員陪同及協助下使用月台限制範圍升降機來往大堂及東涌綫月台層

首先，若輪椅乘客已乘搭東涌綫列車到達香港站東涌綫月台層，或他們到達香港站大堂想乘搭東涌綫列車，車站職員會陪同及協助他們使用位於月台限制範圍的升降機，來往大堂及東涌綫月台層。港鐵表示，由於該升降機位於軌道範圍附近，為確保乘客安全，必需有職員陪同才可使用。

方案2：輪椅乘客在東涌綫九龍站須前往香港站

職員協助轉乘機場快綫到香港站 機場快綫月台層有升降機到大堂

至於另一種情況，即輪椅乘客在東涌綫九龍站要前往香港站，九龍站職員會協助他們轉乘機場快綫到香港站，而香港站的機場快綫月台層有升降機到達車站大堂。

香港站大堂連接東涌線月台的唯一一部升降機，正進行更換工程，需暫停服務長達半年，有家長推着嬰兒車來到，始看見告示知悉情況。(香港01記者攝)

港鐵稱香港站及九龍站告示有車站控制室電話 有需要乘客可致電

港鐵稱，已在香港站及九龍站張貼告示，告示上有車站控制室電話，有需要的乘客可致電職員提供協助。

港鐵正陸續更換或全面翻新各車站服務多年的升降機，早前在九龍站及香港站張貼告示，稱7月5日起連續東涌綫大堂及月台的升降機將進行更換工程，料暫停服務至明年第一季，建議乘客到同中環站乘荃灣綫到荔景站再轉東涌綫；若想在香港站轉荃灣綫，也須在東涌綫返回荔景站轉乘荃灣綫。