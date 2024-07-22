10男女涉禁錮毆打14歲女童　怕事主報警再迫拍裸照　3女認罪

10名年輕男女涉指一名14歲女童偷鑽石頸鏈，把少女禁錮毆打，少女不想再被打，願付眾人1萬元，惟眾人疑怕少女報警，再帶她到公廁拍裸照。少女獲准離開後向叔叔借錢，被叔叔發現面部傷勢而揭發事件。10人被控禁錮勒索等罪，其中3名女子今(22日)在區域法院認罪，餘下7人否認控罪，並將接受審訊。案件明續。



10名被告年齡17至23歲

5男5女被告：蘇佩儀（18歲，女）、呂秉毅（23歲）、黃煒舜（19歲）、YH（17歲，女）、LY（17歲，女）、曹焱（18歲，女）、朱栢朗（21歲）、甘俊希（19歲）、鄧子祥（22歲）和湯焯霖（18歲，女）。他們全被控襲擊他人致造成身體傷害、非法禁錮和勒索三罪，另呂秉毅、黃煒舜、YH、曹焱、朱栢朗、甘俊希和鄧子祥被控1項刑事恐嚇罪。鄧子祥被控1項盜竊罪。

第三被告黃煒舜否認禁錮襲擊等罪需受審。(朱棨新攝)

其中一名認罪女被告湯焯霖。(朱棨新攝)

其中一名認罪女被告湯焯霖。(朱棨新攝)

其中3名女被告認襲擊及禁錮罪

其中3名女被告：蘇佩儀、LY和湯焯霖，承認襲擊他人致造成身體傷害及非法禁錮兩罪，她們被控的勒索罪則保留在法庭檔案內，不予起訴，押後至10月30日求情。

事主X被其中兩名女被告邀請

三人承認的案情指，X（案發時14歲）於2022年4月18日，應湯焯霖邀請到馬頭圍邨。她到達後，湯焯霖和蘇佩儀再帶X到水仙樓外的休憩處。連同湯和蘇，現場共有5男5女。

湯及LY掌摑及毆打X

期間，一名女被告指X偷去其鑽石頸鏈，價值2萬元，X否認。X被取去手機和袋，被坐迫坐在長櫈上，LY掌摑X的左面頰10次，湯掌摑和拳打X，又用手㬹打她的背和踢她的腿。X被毆打時，有男被告拍攝過程。

X答應付1萬免被打後被帶到公廁

其後，有被告指沒有證據X偷去頸鏈，不需她償還2萬元，但她需支付1萬元，便不會再被毆打。X雖答應，有男被告提出要有保障，眾人便帶X到天光道網球場鄰近的女公廁。

蘇用手機拍下X裸照

5名女被告和X進入公廁，蘇佩儀和LY在廁格內，把X的連身裙拉下，並脫掉其內衣褲。蘇用手機拍下X的3、4張裸照，並給予X和其他女被告觀看。 X之後被帶離廁所，最終獲准離開。

X向叔叔借錢被發現眼角瘀傷

X的叔叔於同月24日見到她的左眼角瘀傷，向X查問。她向叔叔講及事件，其後又借款1萬元。叔叔把事件告知X的父母，父母再陪同X報警。各被告被捕後，蘇佩儀在警誡下承認拍下X的祼照，LY則承認掌摑X。

案件編號：DCCC 915/2022