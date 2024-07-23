八達通全國通 ｜匯率過期北上或無法乘車　一文看清兩招更新方法

【全國通／八達通／北上消費】覆蓋內地共336個城市公共交通工具的「八達通．全國通」今年3月底開售，不過最近有港人向《香港01》反映無法使用該卡乘坐深圳地鐵。八達通回應指，很大機會是卡内人民幣兌港幣匯率未更新，提醒用戶可充值八達通，或透過八達通APP更新匯率。



目前「八達通．全國通」設有365日有效期，一旦超出限期便無法在內地使用，因此用戶在過關北上前，可先到香港的便利店、港鐵客服中心等增值，以更新匯率；或事前安裝八達通APP，屆時在內地亦可透過手機更新匯率，避免出現無法使用的情況。



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用戶反映近日乘坐深圳地鐵扣款失敗

八達通．全國通開售至今已有數個月，《香港01》近日收到讀者表示，在3月底購入該卡後，只使用過一次，惟上周在深圳拍卡乘坐地鐵，卻發現無法扣款。讀者即場向地鐵職員查詢，獲回應指系統正在更新，建議在月底再嘗試拍卡入閘。

▼八達通．全國通資料▼



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八達通︰原因在於用戶沒更新匯率

八達通回應指，八達通．全國卡並沒有出現無法使用的情況，並提醒用戶若未能乘坐中國交通聯合網絡的交通工具，很大機會是卡内的人民幣兌港幣匯率未更新，用戶只需充值八達通，或透過八達通APP更新匯率，便可繼續使用。

用戶可透過八達通APP更新匯率。（資料圖片／歐嘉樂攝）

更新匯率方法一︰八達通APP更新

APP更新匯率（適用於未綁定APP）︰



1. 在八達通主頁面點選「 消費記錄及餘額」

2. 按指示將「八達通．全國通」放在手機背面位置

3. 匯率有效期將便會顯示於屏幕中

4. 按更新滙率



APP更新匯率（適用於已綁定APP）︰



1. 在八達通APP主頁面點選「八達通」

2. 選取「八達通．全國通卡」

3. 選取「更新或查閲全國通卡匯率」

4. 再將「八達通．全國通」放在手機背面位置

5. 匯率有效期將顯示於屏幕中

6. 按更新滙率



「全國通．八達通」匯率更新方式。（八達通網頁截圖）

更新匯率方法二︰北上前先在香港增值

不過，若用戶不懂使用手機，或沒有安裝八達通APP，應如何處理？用戶可在過關北上前，可先到香港的便利店、港鐵客服中心等增值，以更新匯率。

匯率設365日有效期 過期後無法在內地使用

目前八達通已將匯率的有效期，由90日延長至365日，直至匯率過期後，才無法在內地使用。換言之，相關用戶只要更新匯率，有效期便可達有365日；至於新用戶則毋須主動更新匯率，有效期便長達365日。