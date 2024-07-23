禁煙｜私煙廣告貼通街　沙田區議員促控煙辦打擊　以儆效尤

自港府提升煙草稅，社區發展脈搏兼沙田區議員近日接獲大量有關私煙廣告投訴，本港多個公共地方出現大量非法私煙宣傳廣告，例如巴士站站牌、街道垃圾桶上，以及商場洗手間出現私煙廣告，在不少公共屋邨亦有人派發俗稱「點心紙」的香煙傳單，反映私煙廣告問題猖獗。議員建議控煙酒辦應按煙草廣告條例檢控私煙宣傳人士，以遏止私煙銷售。



小巴、巴士站現大量私煙宣傳廣告

社區發展脈搏兼沙田區議員梁家瑋指，近日接獲不少有關私煙廣告投訴，本港多個公共地方，例如巴士站站牌、街道垃圾桶上，以及商場洗手間出現私煙廣告，在不少公共屋邨亦有人派發俗稱「點心紙」的香煙傳單，反映私煙廣告問題猖獗。

梁家瑋指煙草廣告違反法例，他引述《吸煙（公眾衛生）條例》（第371章）第四部，規定任何人不得展示及安排展示，或為展示用途而刊登或分發任何形式的煙草廣告，建議控煙酒辦加強巡查和執法檢控私煙宣傳，以儆效尤，減少私煙宣傳途徑，「呢啲老鼠煙商肆無忌憚地做呢啲咁嘅宣傳，明顯地挑戰緊現行法例，控煙酒辦必須果斷地做執法，進行全方面嘅打擊」。

本港多個公共地方發現私煙廣告，內容「美少女客服」、「免費試食」、「即日送貨」等手段作廣告宣傳詞。（容嘉儀攝）

議員倡控分階段禁加味煙

政府早前提出10項短期控煙措施，包括持續檢視煙草稅、禁止加味煙等，預料在本立法年度內通過，沙田區議員黃宇翰建議禁止加味煙不宜操之過急，他提及早前海關破獲本洗地下製煙工場，反映自增加煙稅後，本本港黑市私煙問題日趨嚴重，如果再推出禁止加味煙，可能惡化私煙問題。

他建議政府在除積極打擊私煙，可以仿效海外禁煙成功做法，例如加先禁售水果味香煙，隔五至七年，再禁售薄荷味香煙，以循序漸進方式令市民適應，建議政府可以分階段先禁止水果味香煙，待評估成效及私煙問題得到紓緩後再收緊禁止其他香煙。