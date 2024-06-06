控煙｜政府推10項短期措施禁排隊時吸煙　禁煙區吸煙罰增至$3000

政府今日（6日）公布新一期禁煙措施，醫務衞生局局長盧寵茂表示，短期內會推出10項措施，包括引入完稅煙標籤制度、提高未完稅的相關罰則、全面禁止另類煙產品，以及禁止向未成年人提供煙草產品等，預計在今年底提交修例建議予立法會，期望在今個立法年度審議通過。



其中會引入法例禁止排隊吸煙，現階段建議包括在輪候公共交通工具及排隊入指定處所時，例如公眾遊樂場地、主題公園、公眾娛樂場所及公營醫療設施等；並增加禁煙區，擴至幼兒中心、學校、安老院及公營醫療設施的入口指定範圍，賦權於特定地訂立大範圍禁煙。當局指禁煙區吸煙定額款10年無提升，會建議提高一倍至3,000元。



▼6月6日 政府公布短中長期控煙措施▼



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醫務衞生局局長盧寵茂開場時多次強調吸引會上癮，指可從「煙」的異體字「烟」中拆解，吸煙者就似被困在籠中，因上癮而不由自主被困住，旁邊的火字是上癮下造成傷害，強調煙有7,000種化學物，包括70種致癌物，每年因煙草損失達1.8萬億美元。

盧表示，政府過去40年努力控煙，是全球成功典範，吸煙率由1980年代初的23.3%一路下降至2021年的9.5%，2023年更降下9.1%，目標在2025年再降至7.8%。

他表示，諮詢有90%人支持再降香港吸煙率，考慮各方後，分短、中及長期考慮，短期有10項措施，目的2024年底交立法會修例，並於今個立法會年度通過。中期會檢討短期措施成效，料2026年考慮，長遠則會探討更深遠措施，目標是無煙香港。

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10項短期措施如下：

1. 引入完稅煙標籤制度

2. 提高未完稅煙的相關罰則

3. 全面禁止另類煙產品

4. 禁止向未成年人提供煙草產品

5. 持續檢討煙草稅

6. 禁止加味煙

7. 實施「全煙害」警示包裝

8. 排隊時禁止吸煙

9. 增加禁區、增加違例罰款

10. 加強戒煙服務和宣傳教育

▼6月6日 政府公布控煙策略公眾諮詢結果▼



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衞生署控煙酒辦公室主任封螢解釋10項短期措施，包括引入完稅煙標籲制度，現正推展顧研究審視細節，並修例若煙價低於煙草稅，賣方有責任證明已完稅；加處理、管有、售賣或買完稅煙罰則，至高罰200萬元及監禁7年。

醫務衞生局副秘書長李力綱指，會引入法例禁止排隊吸煙，現階段建議包括在輪候公共交通工具及排隊入指定處所時，例如公眾遊樂場地、主題公園、公眾娛樂場所及公營醫療設施等；並增加禁煙區，擴至幼兒中心、學校、安老院及公營醫療設施的入口指定範圍，賦權於特定地訂立大範圍禁煙。另外，李指禁煙區吸煙定額款10年無加，會建議提高一倍至3,000元。

李力綱稱不少人討厭二手煙，例如在巴士站排隊時有人食煙，但現時只有大交匯處的巴士站才是禁煙區，故定立今次排隊禁煙措施，新加坡及北京都有相關安排。就「排隊」定義，李力綱指「排緊隊嘅人一定知道自己排緊隊，唔會有人唔知自己排緊隊」，但隊以外的人吸煙，要視乎該人是否在排隊，明顯在隊中不能以不知道正排隊抗辯，強調禁排隊吸煙是吸煙文化改變。

▼財政預算案．煙草稅加三成▼

