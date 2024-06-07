禁煙｜排隊入食肆為何不禁？醫衞局稱須循序漸進　先構建更好氛圍

醫務衞生局周四（6日）公布控煙策略措施，短期內會推出10項措施，包括禁止排隊時吸煙，現階段建議包括輪候公共交通工具及排隊入指定處所，但暫未包括排隊進入食肆。醫務衞生局副秘書長李力綱今日（7日）在電台節目表示，現階段會先選擇常見、人多以及易於執行的地方實施「排隊禁煙」，希望先構建更好社會氛圍，之後會循序漸進執行。對於有指，禁止電子煙及加熱煙及加味煙等煙草產品是剝奪煙民選擇權，李力綱表示，煙民所指的選擇權是「偽命題」，讓煙民可選擇戒煙才是擁有選擇權。



▼6月6日 政府公布短中長期控煙措施▼



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政府公布的10項禁煙措施中，禁止排隊吸煙的範圍未有包括排隊進入食肆，醫務衞生局副秘書長李力綱今日在港台《千禧年代》中表示，現階段會先選擇常見、人多，以及易於執行的地方，例如輪候公共交通工具及排隊入指定處所時，例如公眾遊樂場地、主題公園、公眾娛樂場所及公營醫療設施等，他希望先構建更好社會氛圍，「有一個好嘅起步點」，之後會「循序漸進」執行，參考之前食肆禁煙措施，「先部份，後全面」讓市民及煙民可以構建新模式。

對於排隊的定義，李力綱說：「排隊係一個好清晰嘅行為，大家都會知喺隊伍側邊吸煙、離開隊伍再翻嚟係一個咩行為」。他續指，是次措施僅針對排隊隊伍中的人，因排隊的人「係避唔開嘅」，反而眾集行為屬於大範圍，且可以選擇離開，未在是次措施的規範內。

醫務衛生局副秘書長李力綱稱會探討禁止「火車頭」、即邊行邊吸煙。（黃浩謙攝）

禁加味煙剝選擇權論是偽命題 李力綱：畀煙民可選戒煙先係選擇權

外界指，禁止另類煙、加味煙等措施會剝奪煙民選擇權，李力綱則表示，煙民所指的選擇權是個「偽命題」，他說：「只要你吸煙，反而先係失去選擇權，只能選擇加味煙、另類煙等，係比煙草嘅煙癮綁住；畀煙民可以選擇戒煙先係擁有選擇權。」

控煙措施中，未有規管邊行邊食煙的「火車頭」行為，李力綱指，清晰看到外界反對「火車頭」行為，但需要考慮操作情況，包括要定義「邊行邊食煙」的行動，強調要執法謹慎避免誤會爭執。至於禁止加味煙方面，他則指目前希望避免加味煙在本地市場上出現。

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10項短期措施如下：

1. 引入完稅煙標籤制度

2. 提高未完稅煙的相關罰則

3. 全面禁止另類煙產品

4. 禁止向未成年人提供煙草產品

5. 持續檢討煙草稅

6. 禁止加味煙

7. 實施「全煙害」警示包裝

8. 排隊時禁止吸煙

9. 增加禁區、增加違例罰款

10. 加強戒煙服務和宣傳教育