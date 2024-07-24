工展會購物節8.2開幕　料6萬人次入場　每日首90位入場贈福袋

第4屆工展會購物節將於8月2日至5日在亞洲國際博覽館舉行，現場設有250個室內攤位。廠商會首次與旅行社合作，組織來自珠三角地區包括澳門的旅客入場參觀，廠商會副會長施榮恆表示，預料今屆人流有6萬人次，與上屆相若，其中10%至15%為內地旅客，預計成交額達6,000萬。



第4屆工展會購物節將於8月2日至5日在亞洲國際博覽館舉行，現場設有250個室內攤位，分布在分別「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「為食Guide」、『「Chii飲Chii食」區』等6大主題區。

施榮恆表示，亞博鄰近機場以及港珠澳大橋，因此首次與旅行社合作，組織來自珠三角地區包括澳門的旅客入場參觀，加上訪港旅客增加，期望有效吸引旅客入場。(盧翊銘攝)

今年首度增設『「Chii飲Chii食」區』，以酒品作為主題。(盧翊銘攝)

施榮恆表示，亞博鄰近機場以及港珠澳大橋，因此首次與旅行社合作，組織來自珠三角地區包括澳門的旅客入場參觀，加上訪港旅客增加，期望有效吸引旅客入場。他指，預計今屆人流有6萬人，其中10%至15%為內地旅客，預計成交額達6,000萬，與上屆相若。

為了慶祝廠商會90周年，每日首90位入場人士會獲贈價值190元的廠商會90周內限量福袋，內含臘腸、護膚品、酒品、日用品等。

為了慶祝廠商會90周年，每日首90位入場人士會獲贈價值190元的廠商會90周內限量福袋，內含臘腸、護膚品、酒品、日用品等。(鄧宇詩攝)

現場亦設不少優惠產品，例如是原售861元的經典紅白葡萄酒及百利達甜紅葡萄酒酒，以1.1折出售，只售99元，每天限量供應30瓶。

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日用品方面，原售228元的eefit依飛舒痛膏，以0.04折出售，只售1元，每天限量供應30支。

廣昌隆臘味代表許智鋒表示，預期今年銷售額與去年相若，希望推出不同優惠，可以鼓勵港人留港消費。他指，對人流不擔心，因為大會設接駁巴士予公眾人士，去年人流亦不少。