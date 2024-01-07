工展會｜海味檔嘆港人外遊北上　茶葉檔只靠熟客支持　生意跌兩成

今屆維園工展會明日（8日）結束，今日（7日）是最後一個周日，參展商祭出各式減價務求散貨，有老字號海味檔指，自通關後不少港人外遊及北上，留港消費人數減少，料生意額會輕微下跌。有茶葉檔指，北上熱潮下工展會氣氛「差咁啲」，只能靠熟客支持，料生意額會下跌兩成。



1月7日，維園工展會有不少人流，惟不少參展商都對生意額未感樂觀。（蘇煒然攝）

每年都有參展的德成海味，攤檔負責人黃女士指，今年人流比預期好，甚至比疫情期間更好，由數千元的花膠，到數百元的乾瑤柱都有生意，不過整體而言，隨着通關，港人都選擇遊埠，或者北上，留意到假期留港消費的人較少。

她希望市民可以趁今明最後兩日「最後衝刺」，未能預計今年的生意額，惟相信會因為外遊而輕微下跌。

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慨嘆「今時今日真係唔容易」

黃女士又提到，海味雜貨有出入境限制，難以帶回內地；加上店舖一直沒有廣告宣傳，因此只能依靠街坊支持；她形容，海味店仍於上環海味街設門市，「今時今日真係唔容易」。被問到下年會否因市道不景而放棄下屆參展，黃女士就揚言不會放棄，因要「回饋社會、街坊支持」。

茶莊生意額跌兩成 推優惠吸客

另一家參展多年的香江茶園，負責人姜小姐同樣提到，今年不少港人外遊北上，令工展會氣氛「差咁啲」，生意多為熟客支持。而即使來年經濟未如理想，仍然會繼續參展。

她續指，今次攤檔以綠茶、烏龍茶最受歡迎，然而由於貨品以賣中國茶葉為主，所以生意額仍然下跌了兩成；而最後兩天展期，亦會推出優惠，希望吸引更多市民購買。

入場市民：花千多元辦年貨 今年價錢無太大波幅

與丈夫到工展會辦年貨的周婆婆指，自己花了千多元賺買紫菜、茶葉、臘腸等。她指，自己每年都會來辦年貨，而購買的貨品種類亦相若；而相比過去幾年，今年價錢無太大差異，預計自己下年還會再來。