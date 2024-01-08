工展會結束　廠商會：銷售總額10億　130萬人次入場按年升2成

由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的「第57屆工展會」將於今日（8日）晚上8時閉幕，廠商會指，為期24天展期吸引超過130萬人次入場支持，人流較去年增加兩成，並創下超過10億元的銷售總額，認為推動政府「夜經濟」對今屆工展會有莫大幫助。



▼1月8日 工展會結束前夕旺丁▼



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首次場內售賣酒精類飲品增氣氛

廠商會主辦的「第57屆工展會」今晚8時結束，為期24天展期吸引超過130萬人次入場支持，人流較去年增加兩成，並創下超過10億元的銷售總額。廠商會會長盧金榮表示，對今屆工展會成績感到滿意，今年工展會的規模已經全面回復至疫情前，加上深受市民歡迎的熟食區相隔4年再度回歸，並首次在場內售賣酒精類飲品，吸引更多市民入場感受不一樣的展會氣氛。

晚上7時後免費入場 廠商會盧金榮：令會場人潮如鯽

盧金榮又指，政府推動「夜經濟」措施取得了良好的成果，對今屆工展會有莫大幫助，刺激人流和銷售額的成效有目共睹，「作為『香港夜繽紛』項目之一，今屆工展會亦延長了開放時間，晚上7時後市民更可免費入場，令會場內長期人潮如鯽。」他相信，今屆工展會有助提振本地消費市道，為本港經濟加快復甦打下「強心針」。

廠商會副會長施榮恆對今屆工展會取得亮眼成績感到欣喜，他感謝參展商、市民以及社會各界的鼎力支持，令工展會續創佳績，並期望今年3月在澳門舉行的「香港工展會．澳門」能夠同樣取得美滿成績。