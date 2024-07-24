奧運｜酒吧業料生意增兩成　有酒吧引入劍擊遊戲機挑戰「張家朗」

巴黎奧運香港時間周五（26日）深夜周六（27日）凌晨揭幕，香港酒吧業協會主席錢雋永估計，奧運成事能為香港酒吧業界帶來額外兩成生意，有酒吧趁奧運熱，以6位數金額引劍擊數碼遊戲機，通過刺中「模擬對手張家朗」贏獎品。



玩家需手持海綿製成的擊劍道具，通過刺中「模擬對手張家朗」的「要害」得分，還配合「劈」、「斬」，及「挑」等劍擊技巧進攻或防守。(夏家朗攝)

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，奧運期間，預計為業界提升至少兩成生意。他解釋，本屆奧運賽事將會在香港深夜進行，深夜只有酒吧依然營業，所以酒吧正能提供適合的環境給市民，與大家共同為奧運打氣，不擔心打擾家人或鄰居。又建議業界可推出優惠套餐，特色飲食品等以吸引客人。

尖少咀有酒吧為迎奧運，引入全港首部劍擊數碼遊戲機。劍擊體驗遊戲分有初級，中級及專業級三個難度等級。玩家需手持海綿製成的擊劍道具，通過刺中「模擬對手張家朗」的「要害」得分，還配合「劈」、「斬」，及「挑」等劍擊技巧進攻或防守。任何市民凡惠顧即可免費試玩一次，挑戰成功將獲贈奧運特色飲品。

錢雋永表示，劍擊數碼遊戲機能夠配合奧運盛事、提供更好的夜生活體驗及推動酒吧業發展。預計遊戲機能提高酒吧二至三成生意，吸引逾千從未在酒吧消費的市民到酒吧消費。

錢雋永（左）表示，劍擊數碼遊戲機能夠配合奧運盛事、提供更好的夜生活體驗及推動酒吧業發展。（夏家朗攝）

創域互動有限公司張文偉表示，劍擊數碼遊戲機的視覺效果及音效出色，道具製作材料安全，適合男女老少體驗。