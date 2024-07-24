巴黎奧運｜美媒預測港隊奪4面獎牌　何詩蓓100自摘金　劍擊得一銅

美國傳媒《體育畫報（Sports Illustrated）》預測巴黎奧運全部329個項目的三甲獎牌人選，估計港隊有力贏得4面獎牌，得到1金3銅。在《體育畫報》的預測指，何詩蓓可以突破上屆銀牌的成績，於女子100米自由泳封后。另外3面銅牌得主方面，乒乓佔兩面，預測港隊可以贏得女團及混雙季軍，而江旻憓則於女子個人重劍摘銅。



在《體育畫報》的巴黎奧運所有獎牌預測中，港隊的何詩蓓能夠在女子100自贏得金牌，澳洲的奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）及荷蘭的史甸貝根（Marrit Steenbergen）分別得銀牌及銅牌。

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《體育畫報》預測何詩蓓可以在100自奪金。（Getty Images）

在何詩蓓另一擅長項目200米自由泳，《體育畫報》就認為她三甲不入，冠、亞、季分別由迪梅絲（Ariarne Titmus）、奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）及麥堅杜殊（Summer McIntosh）。不過，麥堅杜殊最新表示棄戰200自，留力其他項目，所以何詩蓓登上頒獎台的機會大增。何詩蓓上屆在東京於100自及200自同樣得到銀牌。

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《體育畫報》預測江旻憓贏得女子個人重劍銅牌。（Getty Images）

《體育畫報》預測港隊今屆沒有銀牌，但會拿到3面銅牌，其中一面來自劍擊的江旻憓。文章估計目前女子重劍世界排名第一的江旻憓會得季軍，贏得個人首面奧運獎牌，金牌會由東道主選手簡達絲美（Marie-Florence Candassamy）贏得，而銀牌則歸意大利的辛杜絲奧（Alberta Santuccio）。

《體育畫報》認為張家朗無法在男子個人花劍衛冕，更加三甲不入。文章估計意大利的馬連尼（Tommaso Marini）贏得男花金牌，日本的松山恭助及美國的伊肯（Nick Itkin）分別得銀牌及銅牌。

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《體育畫報》預測港隊可以再贏乒乓女團銅牌。（Getty Images）

這篇獎牌預測估算，港隊在乒乓球會取得兩面銅牌，其中杜凱琹能夠做到一屆兩銅。他們預測港隊女團會再次贏得季軍，屈居中國及日本之下。港隊女團今屆續由李皓晴與杜凱琹領軍，還有代替蘇慧音的朱成竹，另外替補球手是吳詠琳。

《體育畫報》預測黃鎮廷/杜凱琹可以在混雙得銅牌。（Getty Images）

在混雙項目，文章認為港隊的黃鎮廷/杜凱琹可以得季軍，至於冠、亞軍分別是中國的王楚欽/孫穎莎及日本的張本智和/早田希娜。

另外，根據《體育畫報》同一篇的預測，中國代表團將獲得34金22銀28銅。中國隊的34金當中，乒乓球包攬5金，跳水7金、射擊及舉重各5金、游泳4金、體操和羽毛球各2金、拳擊、花式游泳、皮划艇靜水、彈床各1金。

美媒《體育畫報》預測港隊巴黎奧運獎牌：

金牌：何詩蓓（女子100米自由泳）

銅牌：江旻憓（女子個人重劍）

銅牌：乒乓女團

銅牌：黃鎮廷/杜凱琹（乒乓混雙）

