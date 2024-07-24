為迎接巴黎奧運　新地六大商場大搞運動主題　料人流生意升15%

四年一度的國際體壇盛事即將於巴黎舉行，新地 （0016）將聯動旗下六大商場，包括新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、及西沙GO PARK，均於暑假及奧運舉行期間推出運動主題佈置、相關優惠及活動，期望帶動商場的整體人流及生意額約15%增幅。



上述商場由7月27日起於場內大型電視屏幕全程直播焦點賽事，讓市民直擊每個熱戰時刻，在商場與眾同樂。此外，多個商場均將於暑假及奧運舉行期間推出運動主題佈置、相關優惠及活動。

互動佈置、活動帶動人流 期望人流及生意額升15%

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯表示，巴黎體壇盛事旋即開鑼，眾多市民喜歡到商場觀賞比賽，大夥兒為國家隊及香港運動員打氣，感受熾熱氣氛。

有見及此，新地旗下六大商場會全程直播焦點賽事，並舉辦以運動主題的互動佈置及精彩活動，讓顧客發揮運動潛能，一同參與。預料在連串推廣體驗的帶動下，能進一步刺激顧客前來消費，期望帶動商場的整體人流及生意額約15%增幅。