環團斥「南大嶼生態康樂走廊」破壞原有特色、生態　諮詢有立場

發展局土木工程拓展署5月尾提出「南大嶼生態康樂走廊的研究建議」並進行2個月諮詢。多個環團聯同當地居民今日（24日）舉行記者會斥相關建議破壞南大嶼原有特色，亦引發從其他商業誘因而延伸的環境破壞。



大嶼山居民梁先生表示，土拓署提出的「樂園兼打卡式」的旅遊只會消磨南大嶼的獨特性，未必會出現短暫的經濟效益，「政府提出嘅建設深圳都有，甚至更加好。」



發展局土木工程拓展署5月尾提出「南大嶼生態康樂走廊的研究建議」，建議在南大嶼山增設休閒康樂設施，例如沙灘營地、行人步道、遊樂場、歷奇水上活動區等，涵蓋長沙、水口、石壁和貝澳，並進行2個月諮詢。多個環團聯同當地居民今日舉行記者會斥相關建議破壞南大嶼原有特色，亦引發從其他商業誘因而延伸的環境破壞。

大嶼山居民梁先生表示，土拓署提出的「樂園兼打卡式」的旅遊只會消磨南大嶼的獨特性，未必會出現短暫的經濟效益，「政府提出嘅建設深圳都有，甚至更加好。」他又質疑，政府擬於長沙海灘興建碼頭以及推行家庭式的水上活動並不知道當中的危險性，「點解有史以來啲遊艇唔駛去長沙，因為沒有海島阻擋海浪，加上如果吹南風及水退就會很大浪。」

嶼南水牛學會創辦人梁女士在貝澳照顧水牛約17年，她指水牛為大嶼山生態系統的「工程師」，政府不但沒有作出任何保育措施，反而增加人流，破壞環境令水牛遷移去其他地方，從而破壞生物鏈。她提到現時貝澳只剩118隻水牛,「政府嘅建議只係紙上談兵，喺寫字樓閉門造車。」

守護大嶼聯盟召集人謝世傑，認為政府所謂諮詢是要不同團體去「優化、深化」其建議，有既定立場。（資料圖片／梁鵬威攝）

守護大嶼聯盟召集人謝世傑，認為政府所謂諮詢是要不同團體去「優化、深化」其建議，有既定立場，他指，政府6月中才邀請參與諮詢會，7月中才知道計劃，以致只能短時間內作出回應。