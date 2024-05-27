發展南大嶼生態康樂走廊公開諮詢　設歷奇設施和優質營地促進經濟

發展局向立法會發展事務委員會提交文件，建議發展「南大嶼生態康樂走廊」，涵蓋長沙、水口、石壁和貝澳，當中會有歷奇設施和優質度假住宿等，促進地區經濟之餘，政府指建議的生態走廊透過提供配合地區特色、四季皆宜的休閒康樂設施，將這一帶打造成在香港旅遊度假的好去處，同時會推動保育工作，加強訪客保育意識。



政府會在本月28日開展為期兩個月公眾參與活動，收集相關持份者、包括離島區議會及大嶼山南區鄉事委員會的意見，及在東涌巴士總站及南大嶼不同地點設置街站，收集南大嶼居民和遊人的意見。當局亦會設立專題網頁，透過短片及地理信息系統，介紹南大嶼生態康樂走廊四個區域的建議內容。



當局建議，將長沙打造成康樂樞紐，下長沙可建立具地標性的訪客中心，提供餐飲、零售、觀景設施，亦提供室內及戶外場地舉辦全年不同活動，例如市集；上長沙沙灘增設多元化親水設施，包括水上活動及康樂中心、休閒及歷奇水上活動區、休閒碼頭、沙灘營地等；上長沙山林就可增設繩索歷奇等設施、登山吊椅及優質度假住宿等。

石壁水塘／附近景點（萬里機構／《漫步遊水塘》提供）

至於石壁，當局計劃善用水塘和海景，增添休閒寧靜、文化歷史及拍攝愛好者的設施，以「露天博物館」為概念，在水塘旁提供文物徑。水口方面，建議善用豐富的天然資源，增設推動保育工作的教育中心，介紹具保育價值的沙坪和馬蹄蟹等，及傳統鄉村文化。至於貝澳，則計劃在貝澳灣西面提供行人步道，讓訪客觀看樹林生態，欣賞貝澳灣和芝麻灣美景，並在山坡發展以自然生態為主題的優質營地，以體驗式教育學習自然生態。

政府前年進行的基線調查發現，假日平均每日有約2700人到訪長沙、水口、石壁和貝澳，估計各設施落成後，假日旅客數目每天增加約4000至6000人；當局計劃加強陸上和水上交通連接，並探討控制訪客數量的措施，例如透過網上預約或提供實時交通和人流等，讓訪客有更好的旅遊體驗，確保生態環境不受破壞。當局指，經過初步接觸，有私人機構或投資者已表示有興趣參與部分項目，認為可引入市場創意和資源，而且可減少政府開支的負擔。