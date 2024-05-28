南大嶼生態康樂走廊繼2016年再諮詢　林筱魯：為何仍無時間表？

為期兩個月的「南大嶼生態康樂走廊」項目公眾諮詢，今日（28日）起開展。本身是城市規劃師的發展事務委員會副主席、選委界立法會議員林筱魯說，6年前已經有公眾諮詢、藍圖、成立辦事處和設基金，對於現在仍沒有具體時間表感到極度不滿，並質疑今次諮詢內容：「問全球營紮方法符合香港嘅地理環境同法規？」政府回覆稱現階段是上次公布藍圖的深化工作。



建議長沙、貝澳增設營地和住宿設施

諮詢文件提出，為方便喜愛深度遊景點的訪客在大嶼山多逗留數天，建議在長沙沙灘、長沙山坡及貝澳山坡分別增設配合發展主題的住宿設施，例如沙灘營地、優質度假住宿及優質營地。

林筱魯在會議上說，政府2004年制定發展計劃，2007年修訂計劃，2014年成立諮詢委員會，2016年進行公眾諮詢，2017年成立辦事處公布藍圖，2018年公布成立基金，要願景有願景，要民意支持有民意支持，要錢有錢，政府卻要繼續諮詢，質疑為何6年後的今日仍沒有具體時間表，繼續「由概念到概念」。林筱魯質疑還有甚麼要諮詢：「問下點解長沙貝澳露營點解紮6年，定問全球營紮方法符合香港嘅地理環境同法規？」他批評無具體計劃的諮詢是否想推翻藍圖，還是拖多幾年確認南大嶼不發展、難保育，他希望局方有具體諮詢計劃。

林智文：今次深化藍圖的工作

發展局副局長林智文說，現階段是上一次藍圖的深化工作，2017年公布的藍圖的建議一直在進行，希望深化和推廣。至於今次優化長沙海灘和增加泊車位等的建議，林智文指希望爭取一兩年內展開工程，又指部份工程需時較長，例如興建碼頭等。

增約90車位 倡水路觀光

新民黨葉劉淑儀說南大嶼有很多天然資源，不做好配套好浪費，例如泊車不足的問題，南大嶼郊野公園禁區紙收費也特別貴，問及有何措施吸引人進入。林智文說會增加約90個泊車位，也建議人用水路去欣賞大嶼南的環境，至於禁區紙收費貴的意見會帶到政府內部討論。

A4聯盟林素蔚，問及會否和運輸及物流局討論採用低碳運輸系統，項目的推進時間表如何，南大嶼山當區包括石壁、水口、貝澳的居民如何參與推進。林智文分享指，環保是大勢所趨，大嶼山有電力巴士，項目中有部份包括增設泊車位等由政府推進，亦部份由市場推進，包括提供優質民宿等，南大嶼發展辦事處會持續和當地居民溝通，讓他們在發展中得益。

土木工程拓展署可持續大嶼辦事處，去年探討在南大嶼合適地點設立優質旅舍、主題營地等住宿設施。（發展局網站）

陳學鋒：應發展高檔次精品優閒 需預約限人流

民建聯陳學鋒說，當區地區人士支持計劃發展，但前提是完善交通配套，希望碼頭盡快建設。他認為發展要走精品優閒高檔次，希望預約限人流，他又希望旅遊區和居民區分開，但發展上要讓居民多參與，增加有創意的旅遊產業例如露營車發展、民宿餐飲等，政府要拆牆鬆綁，讓居民也可以分享發展成果。林智文說計劃推進要小心項目，不要對居民做成滋擾，也要讓居民得益，土木工程拓展處一直有幫助露營車的營運者和不同部門溝通，至今已幫助3個營運者取得資格。